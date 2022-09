Como é sua relação com o dinheiro?

Por Eric Garmes*

Você vive para trabalhar e ter dinheiro? Guarda suas economias ou nem sabe como andam as suas finanças? Enfim, como é a sua relação com o dinheiro? Não é novidade que o dinheiro é um fator importante na vida das pessoas. Ele está presente em praticamente todos os aspectos e possibilita a realização de sonhos e objetivos.

Por outro lado, também pode ser fonte de grandes dores de cabeça quando não é bem administrado. No cenário atual, a nossa relação com o dinheiro tem se tornado cada vez mais complexa. A falta de educação financeira e a grande oferta de crédito são fatores que interferem diretamente nestas dinâmicas. Mas afinal de contas, o que é ter uma boa relação com o dinheiro? Como podemos chegar até lá?

Antes de conferir algumas dicas para lidar melhor com seu dinheiro, é importante saber o que caracteriza esta boa relação. No geral, esta é uma relação que precisa de equilíbrio. Afinal, ter uma boa relação com as finanças é saber diferenciar suas necessidades de seus desejos e utilizar seu dinheiro como aliado e não como vilão. Esta relação interfere diretamente em muitos aspectos de nossa vida pessoal, amorosa e profissional, por isso, buscar a harmonia é imprescindível. Além disso, a boa relação garante maior realização e tranquilidade.

Vamos para as dicas de como ter uma boa relação com o dinheiro?

1) Entenda a diferença entre suas necessidades e seus desejos

Esta talvez seja a dica principal, apesar de já conhecida. Pois, frequentemente, nos deixamos levar pelo calor do momento e propagandas e acabamos comprando itens que não precisamos. Saber identificar e controlar estes impulsos é fundamental. Sempre que ele vier à sua mente, reflita se você realmente precisa do item ou se é algo desnecessário.

2) Estude mais sobre finanças

Educação financeira ainda é um tema pouco discutido no Brasil, apesar de sua grande importância. Se você busca melhorar sua relação com o dinheiro, aprender mais sobre finanças é um passo importante. Procure entender sobre investimentos e dicas para economizar no dia a dia.

Você pode começar consultando livros, canais do Youtube e até mesmo consumindo os conteúdos do nosso blog!

3) Comece a poupar

Pode parecer uma missão impossível para quem não tem controle das próprias finanças, mas criar o hábito de poupar te dará a possibilidade de realizar sonhos no futuro, ter uma boa condição financeira na aposentadoria, por exemplo.

Você pode começar guardando um pequeno valor por mês e ir aumentando devagar até chegar ao valor desejado. Aliás, vale lembrar que você poderá investir este valor no futuro, o que pode render ainda mais lucros.

4) Entenda que seu crédito não é sua renda

A facilidade em conseguir crédito pode ser uma armadilha em nossa mente. É comum que muitas pessoas se deixem levar, na ilusão de que aquele valor funcionaria como uma renda adicional. Procure sempre utilizar seu crédito com muita prudência e de preferência apenas quando for realmente necessário, afinal de contas é uma dívida que você está fazendo.

Falar sobre dinheiro ainda é um tema delicado para muitas pessoas, mas quanto maior o acesso à informação e ao debate, mais conhecimento temos para ter uma boa relação com nossas finanças.

5) Tenha objetivos

Defina algumas metas de curto, médio e longo prazo para iniciar sua administração financeira. Mas, lembra-se, deve ser algo realiza, ou seja, que possa ser alcançado. Caso contrário, poderá fazer com que você desista no meio do caminho. Portanto, crie objetivos pessoais que queira alcançar e com a ajuda de um planejamento, lute para conquistá-los.

*Eric Garmes é cofounder da Paschoalotto e Pagou Fácil

