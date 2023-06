Como conectar soluções de software para tornar sua empresa mais ágil

Por Gabriel Kohlrausch*

As empresas de tecnologia que fornecem soluções de software empresarial, como sistemas de gestão de recursos humanos, contabilidade, logística e vendas, frequentemente enfrentam desafios de integração ao tentar conectar softwares de terceiros, como plataformas de pagamento, ferramentas de análise de dados e soluções de e-commerce. Da mesma forma, empresas de manufatura, varejo e logística também podem enfrentar desafios de integração de software ao tentar conectar sistemas diferentes, como sistemas de gerenciamento de estoque, de logística, de vendas e de contabilidade.

O que é a integração de sistemas e como funciona?

A integração de sistemas é um processo que visa conectar diferentes sistemas de software para que eles possam trocar informações de forma eficiente e eficaz. Isso pode incluir a criação de interfaces entre diferentes sistemas, a utilização de middleware para conectar sistemas de software ou a adoção de uma abordagem de integração baseada em API.

Existem muitos exemplos de integração de sistemas na prática. Por exemplo, uma empresa de varejo pode integrar seu sistema de gerenciamento de estoque com seu sistema de vendas para garantir que o estoque seja atualizado em tempo real e os pedidos possam ser processados rapidamente. Uma empresa de manufatura pode integrar seu sistema de gerenciamento de produção com seu sistema de gerenciamento de estoque para garantir que as matérias-primas estejam disponíveis para a produção.

Quais são as vantagens de integrar os sistemas da minha empresa?

A integração de sistemas pode oferecer muitas vantagens para as empresas, incluindo maior eficiência, melhor comunicação entre diferentes áreas da empresa, aumento da produtividade e tomada de decisões mais informadas.

Integrar sistemas também pode tornar a empresa mais ágil, permitindo que responda rapidamente às mudanças do mercado e se adapte às novas demandas. Por exemplo, se uma empresa de varejo quiser adicionar um novo canal de vendas, como vendas online, a integração de sistemas pode tornar mais fácil e rápido adicionar essa nova funcionalidade.

Por onde devo começar?

Existem vários métodos de integração de sistemas, incluindo a integração de sistemas baseada em arquivo, a integração de sistemas baseada em banco de dados e a integração de sistemas baseada em serviços web. Cada método tem suas próprias vantagens e desvantagens, e é importante escolher o método certo para as necessidades específicas da empresa.

Antes de começar a integração de sistemas em seu negócio, leve em consideração as seguintes etapas:

1. Avalie suas necessidades de integração de sistemas: identifique os sistemas de software que precisam ser integrados e as informações que precisam ser compartilhadas entre eles. Certifique-se de entender as capacidades, limitações e volumetria de cada sistema, bem como as opções de integração disponíveis.

2. Escolha o método de integração correto: escolha o método de integração que melhor atenda às suas necessidades. Alguns métodos aumentam o acoplamento e consequentemente o custo de mudança destes sistemas, então mais do que seguir “tendências” da semana, desenvolva um plano adequado que atenda o negócio.

3. Teste a integração: teste cuidadosamente para garantir que as informações sejam compartilhadas corretamente e que a integração esteja funcionando conforme o esperado. Considere, automatizar seus testes, para garantir uma proteção contra regressão, mitigando o risco de novas alterações nos sistemas envolvidos quebrarem a integração.

4. Monitore e mantenha a integração: monitore a integração regularmente para garantir que ela continue a funcionar corretamente. Adicione, observabilidade em todos os sistemas integrados, para facilitar o diagnóstico de falhas e extrair métricas para monitorar os processos de integração.

A integração de sistemas pode ajudar a tornar a empresa mais ágil, permitindo que diferentes sistemas trabalhem juntos de forma mais eficiente e que informações importantes sejam compartilhadas entre eles em tempo real. Isso pode levar a uma melhoria geral da eficiência da empresa e pode ajudar a reduzir custos e aumentar a produtividade.

*Gabriel Kohlrausch é arquiteto de software com experiência executiva e especialista no desenvolvimento de aplicações corporativas complexas.

