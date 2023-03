Como as lentes de contato transformaram a vida desses dois atletas

Para a prática de atividade física segura é importante que o atleta, profissional ou amador, consulte médicos especialistas como cardiologistas, fisioterapeutas, nutrólogos e nutricionistas. Porém, a saúde dos olhos é um pilar importante para garantir o êxito na performance esportiva, uma vez que a habilidade visual é primordial nas mais diversas modalidades, além disso, o acompanhamento periódico pode evitar problemas de visão mais sérios no longo prazo.

Segundo dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), dificuldades como tempo de reação visual e coordenação entre olho-mão-corpo, são sinais claros de problemas visuais, assim como movimentos oculares, percepção de profundidade, visão periférica e memória visual que podem não só comprometer o desempenho na prática esportiva, amadora ou profissional, como também na qualidade de vida das pessoas, durante o cotidiano.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), até 2050 estima-se que 50% da população mundial desenvolva a miopia. No Brasil, atualmente, 25% da população é acometida pelo problema e mais de 60% possui astigmatismo e, em muitos casos, a pessoa pode ter as duas deficiências visuais simultaneamente, como o caso da atleta mirim de jiu-jítsu, Nicolle Soares. Aos 11 anos, a atleta possui mais de 30 títulos no jiu-jítsu, mesmo lutando desde os 6 anos com miopia e astigmatismo. Sua mãe, ex-praticante do esporte, a guiava com gritos diretamente das arquibancadas durante as competições, já que, sem as lentes, a atleta só conseguia ver os vultos das adversárias. Desde que passou a usar lentes de contato, Nicolle viu sua performance melhorar significativamente, e passou a ter muito mais autonomia na prática esportiva.

Já Carlos Geraldo é paratleta de taekwondo, e por meio do incentivo de uma professora de educação física começou a praticar a luta. Em um ano, teve resultados expressivos. Com astigmatismo, o atleta começou a notar que seus reflexos começaram a ficar lentos, comprometendo seu desempenho na categoria (peso médio), que foi recuperado após o início do uso de lentes de contato.

Para conscientizar a população sobre a importância com o cuidado ocular, a Acuvue, através das histórias dos atletas, lançou sua plataforma Lentes do Esporte que reforça a importância da ida ao oftalmologista e ao cuidado com a visão.

“Por meio da plataforma de esportes queremos ressaltar a importância da saúde ocular como parte do cuidado integral da saúde do atleta. Da mesma forma que outras especialidades médicas como, por exemplo, a fisiologia do esporte, cardiologia, ortopedia, entre outras”, diz Nilson Fonseca, médico oftalmologista e diretor associado de Educação Profissional da Johnson & Johnson Vision.

