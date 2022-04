Como a Oi premiou mais de 20 mil vendedores em todo o Brasil

Manter uma equipe de vendas engajada na comercialização de produtos não costuma ser uma tarefa fácil. Esse desafio é ainda maior quando uma empresa precisa engajar milhares de vendedores espalhados por centenas de canais varejistas multimarcas no país. Pensando em facilitar esse processo, a Incentive.me, startup de tecnologia para gestão de campanhas de incentivo de vendas, desenvolveu o aplicativo “Incentivendas” para a Oi.

Com intuito de conectar vendedores do varejo à empresa, a plataforma promoveu diversas ativações de incentivo de comercialização dos produtos de telefonia móvel, onde os profissionais puderam acumular pontos dentro de uma carteira digital e trocar por uma série de bonificações.

A Bússola conversou com Jansen Moreira, CEO e fundador da Incentive.me. Ele conta que desde a sua criação em 2018, o programa de incentivo premiou mais de 20 mil vendedores espalhados em cerca de 4 mil pontos de vendas no Brasil.

Bússola: Qual foi o principal diferencial trazido pela plataforma aos vendedores dos canais varejistas?

Jansen Moreira: O diferencial foi o aprimoramento das ativações com as equipes de vendas. A atenção e o engajamento dos vendedores foi elevado por meio do Incentivendas, uma vez que automatizamos a experiência e oferecemos a oportunidade deles conferirem em tempo real no app todas as campanhas ativas da companhia. Isso foi fundamental para despertar um maior interesse dos profissionais, porque ao escolher vender os planos da Oi, eles visualizaram que a troca de prêmios era mais atrativa versus o que a concorrência oferecia.

Bússola: Quais foram os benefícios diretos que o Incentivendas trouxe para as campanhas de incentivo da Oi?

Jansen Moreira: A ferramenta trouxe maior facilidade e agilidade em relação ao resgate de premiações, o que aumentou o engajamento junto aos vendedores.

Além disso, as ações de incentivo da Oi passaram a ser mais seguras, já que a plataforma se adaptou em apresentar relatórios detalhados em um formato online dos resgates de bonificação, assim como uma gestão financeira por usuário cadastrado. Todos esses dados eliminaram a possibilidade de erros comuns em processos manuais, como a destinação de valores indevidos e a distribuição de recompensas ineficientes.

Bússola: Qual a expectativa da Oi com a plataforma de incentivo em 2022?

Jansen Moreira: Com a reestruturação e mudanças na Oi, o Incentivendas irá passar a focar na ativação de campanhas para a venda de planos de fibra óptica nos canais varejistas, que ainda também comercializam os planos de telefonia móvel da marca. Essa movimentação faz parte de uma estratégia da companhia, que nos próximos meses, realizará apenas ações de incentivo neste segmento.

