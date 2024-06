Como a Heineken usou inteligência artificial para aumentar 58% a eficiência de campanha de marketing

Ano passado, para o GP São Paulo de F1, a Heineken apostou mais uma vez na exclusividade do seu Heineken Village, espaço premium no meio do autódromo, com direito a vista privilegiada das corridas, música e open bar.

Por si só, a estrutura em formato de estrela gigante já chamava bastante atenção, mas o time de marketing da produtora holandesa de cervejas foi além.

Juntando forças com a Vidmob, plataforma que utiliza inteligência artificial para otimizar campanhas de marketing de grandes marcas, a Heineken aumentou em 58% de eficiência nos vídeos que promoviam o evento no Instagram e Facebook.

O CPM (gasto gerado a cada mil impressões do anúncio) foi reduzido para 58,1%

O CPC (custo por clique) caiu 14,9%.

Como funciona a otimização de campanhas com IA?

A ferramenta de IA da Vidmob analisa os anúncios quadro a quadro e identifica todos os elementos que aparecem na imagem.

Por exemplo: se há pessoas na peça, a feição que apresentam, se contém objetos em cena, entrada e posição de logomarca, textos presentes, etc.

As informações são cruzadas com dados dos vídeos já em circulação. Estes dados, gerados pelas plataformas de mídias, fornecem um ponto para comparação — e a análise resultante dá a direção certa para a edição de novos anúncios.

“Analisamos a campanha existente do ‘Heineken Village’ e sugerimos mudanças com base nos insights gerados pela nossa plataforma. As peças finais ficaram mais modernas, leves e atrativas”, diz Miguel Caeiro, diretor Latam da Vidmob.

O que a análise revelou

No caso da Heineken, os insights da Vidmob revelaram, entre os principais pontos, que a presença da pista de corrida em desenho e elementos de textos impactaram negativamente as impressões dos usuários nos primeiros três segundos dos vídeos.

A sugestão foi priorizar menos texto, preferindo apenas a escrita “Heineken Village” presente na tela.

Foi possível identificar também que a presença de imagem aérea do autódromo foi um grande impulsionador criativo para retenção e interações dos usuários, comprovando que a estrutura realmente chamou a atenção.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube