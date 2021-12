Como a Aba busca promover uma publicidade livre, ética e responsável

Por Nelcina Tropardi*

Promover discussões sobre modelos de negócios éticos, transparentes e responsáveis sempre foi estratégico para a Aba. Assim, no início deste ano, a entidade fez um convite documentado ao mercado para estimular o debate, a reflexão e a compreensão quanto à auto-regulamentação em prol de uma publicidade livre, dinâmica, transparente, ética e responsável.

Comprometida a dialogar sobre o tema com todo o mercado, em defesa da ética e transparência, a Aba, praticando sua vocação para o protagonismo colaborativo, mobilizou mais de 80 lideranças do mercado para construírem juntas e de modo voluntário, com alto nível de compliance e engajamento, um movimento que vai ao encontro de seu propósito de “mobilizar o marketing para transformar negócios e sociedade”.

Assim, surgiu o Movimento de Boas Práticas do Mercado Publicitário Brasileiro que contou com a atuação de quatro Grupos de Trabalhos (GTs), formados por executivos de marcas associadas à Aba, de agências de publicidade, mídias, plataformas, entidades e parceiros, dentre outras empresas do setor. Cada GT foi coordenado por uma liderança da Aba, responsável por trabalhar em torno de uma agenda discutida e definida pelo próprio grupo.

O objetivo desses GTs ao longo de 2021 foi de pesquisar, discutir, refletir sobre as frentes importantes propostas pela entidade em torno do diálogo e da busca pelas boas práticas no mercado de comunicação. O exímio trabalho dos líderes e membros desses grupos trouxe importantes análises, mas, principalmente, propôs soluções gerando um compilado de princípios e modernas técnicas que descrevem condutas e padrões de excelência na contratação e governança da publicidade, enaltecendo a liberdade de negociação, a transparência nos relacionamentos e a busca por eficiência e qualidade na prestação dos serviços, apoiando, assim, o crescimento sustentável do ecossistema publicitário.

Sabendo da importância do nosso papel como entidade que representa e apoia os anunciantes, é nossa missão institucional sugerir caminhos para garantir a qualidade e eficiência do setor e construir um mercado publicitário cada vez mais livre, pujante, transparente, ético e responsável. E podemos dizer que a ética, a transparência e a liberdade de expressão são premissas básicas das boas práticas e foram elementos primordiais nesses estudos e em todos os temas analisados pelos respectivos GTs.

Estamos certos de que o resultado dessas discussões contribuiu para que avancemos rumo a um mercado atualizado, dinâmico e representa um movimento que acompanha o mundo em que vivemos, que se transforma exponencialmente, principalmente por conta do avanço do digital e das novas tecnologias.

Evoluir é preciso, sempre! E as boas práticas precisam ser conhecidas por todos e constantemente revisitadas, ajustadas e incrementadas, haja vista a velocidade de mudança, modernização e grande dinamismo do setor, de seus agentes econômicos e das demandas de seus consumidores, que seguem em ritmos acelerados.

*Nelcina Tropardi é presidente da ABA e vice-presidente e cofundadora da Arca+

