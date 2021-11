Comgás dá descontos progressivos de até 50% em Saldão de Dívida

A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do país, realiza pelo segundo ano consecutivo o Saldão de Dívida, uma oportunidade para seus clientes que desejam regularizar as contas antigas. Com a campanha, que acontece até 30 de novembro, os consumidores com débitos em aberto há mais de um ano têm a chance única de quitar suas dívidas com descontos progressivos de até 50%, sem cobrança de juros e multas. Os interessados podem aderir de forma prática e rápida pelo site ou pelo nosso WhatsApp: (11) 3325-0197.

Esse ano a empresa traz duas grandes novidades para facilitar ainda mais a vida do cliente: a negociação pode ser toda feita por WhatsApp e o pagamento com Pix é uma das opções.

“Com o cenário econômico atual, manter as contas em dia é um desafio para grande parte das pessoas, ao mesmo tempo em que é necessário garantir o fornecimento contínuo do gás natural encanado. O Saldão de Dívida oferece, por tempo limitado, condições imperdíveis para clientes residenciais e comerciais quitarem seus débitos com a Comgás. São descontos de até 50%, sem multas e juros adicionais, e o boleto poderá ser pago utilizando a facilidade do Pix”, afirma Maria Fernanda De Paoli, Head Executiva de Mercado da Comgás.

