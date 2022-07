Comgás abre inscrições para novos projetos na Plugue, seu hub de inovação

Por Bússola

A Comgás acaba de iniciar sua Chamada Aberta para o ciclo 2022/2023 da Plugue, seu hub de inovação aberta criado em 2021. Até 31 de agosto, startups, universidades, institutos de pesquisa e empresas poderão se inscrever pelo site oficial. A participação é gratuita, e os interessados deverão apresentar suas soluções para um dos dez desafios propostos pela companhia nas seguintes áreas: digital construction, soluções energéticas, energia limpa, cidades do amanhã e soluções de supply de gás.

“A Plugue foi criada para ser um canal de captação de ideias e geração de negócios para o setor de gás e energia. Por meio das soluções apresentadas no hub, conseguimos identificar quais têm potencial para se transformarem em projetos”, diz Letícia Dantas, head de inovação aberta da Comgás.

A primeira fase da Chamada Aberta é a inscrição no site, onde o regulamento completo está disponível. Após uma avaliação preliminar, os projetos selecionados seguirão para a pré-seleção, onde serão classificados como soluções “rápidas” ou “imersivas”.

Para as soluções rápidas será feito um Pitch Day, onde as ideias são apresentadas para uma banca avaliadora composta por líderes da companhia que analisam diversos requisitos que devem estar em linha com a estratégia da empresa. Os aprovados serão comunicados para estruturar uma Prova de Conceito, onde a solução será testada junto com uma área de negócio da Comgás.

Já para as soluções imersivas, o caminho é mais elaborado e conta com imersão (elaboração de plano de trabalho, definição de métricas de sucesso e meta do projeto, treinamento para um Pitch Day etc.). Durante a imersão, os candidatos dos projetos conhecerão a fundo as áreas da Comgás. Após esta etapa, é realizado um Pitch Day, e os aprovados então apresentarão seus projetos para uma avaliação final da Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsesp).

“Decidimos por essa divisão porque as soluções rápidas são os projetos que já contam com uma maturidade para se conectarem diretamente com nossas áreas de negócios. Já as imersivas são soluções que precisam de um trabalho de desenvolvimento prévio à sua implementação, e que poderão ser contempladas dentro do programa de P&D da Agência Reguladora de Serviços Públicos, a Arsesp”, declara Letícia Dantas.

Um dos objetivos da Comgás com a Chamada Aberta é conhecer ideias e soluções para os desafios apresentados pela companhia, além de mapear e selecionar propostas de projetos para compor o portfólio de inovação da empresa. Outra grande vantagem da chamada é identificar proponentes que poderão tornar-se parceiros de negócios da Comgás e fortalecer a posição de liderança na companhia no setor de gás e energia brasileiro através da inovação.

