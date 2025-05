OMS pré-qualifica novo inseticida para combate à malária

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a malária infectou 263 milhões de pessoas e vitimou quase 600 mil pessoas, apenas em 2023 – 75% das quais eram crianças menores de 5 anos. Entre os afetados, 94% estão na África – onde a malária dizima comunidades e pode paralisar economias.

Neste problema de saúde global, a Syngenta encontra uma oportunidade para cumprir com sua agenda ESG, seus valores e compromisso social. Na esteira de inovações voltadas para o combate à malária, a líder global em inovação agrícola acaba de anunciar um inseticida dedicado à eliminação do mosquito transmissor.

O Sovrenta recebeu pré-qualificação da OMS, o que abre caminho para o uso nos países mais afetados. “A iniciativa representa um marco importante para a Syngenta na busca por levar suas inovações mais avançadas aos países endêmicos acometidos pela malária e para promover a saúde e a segurança de milhões de pessoas que ainda estão em risco”, diz Andy Bywater, líder global de Marketing para Controle de Vetores da Syngenta Proteção de Cultivos.

Como funciona o inseticida Sovrenta?

O produto atua no sistema nervoso do mosquito, bloqueando os sinais que permitem que os músculos do inseto relaxem. O efeito paralisa o mosquito e o leva à morte.

Segundo a Syngenta, o Sovrenta tem capacidade duradoura e precisa de apenas uma aplicação a cada estação, reduzindo o custo para os programas de prevenção da malária.

Controle da malária é parte das principais missões da empresa

A Syngenta luta contra a malária há décadas, reforçando seu compromisso de pesquisar novas soluções, por meio de esforços internos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e do trabalho junto de parceiros importantes em toda a África Subsaariana.

Soluções da empresa, como o Actellic , já ajudaram a prevenir até 100 milhões de casos de malária em mais de 30 países ao redor do mundo.

Por que a pré-qualificação do Sovrenta é importante para a empresa?

A pré-qualificação de produtos de controle de vetores da OMS é um processo rigoroso que garante a segurança, eficácia e qualidade dos produtos voltados para o controle de doenças transmitidas por vetores.

Sua lista de produtos de controle de vetores pré-qualificados é usada por agências internacionais de compras e por países em todo o mundo e tem o objetivo de orientar a compra em grande escala desses produtos para distribuição em países com recursos limitados.

Bywater indica ainda que a solução Sovrenta é um complemento crucial ao portfólio de controle de vetores da Syngenta, que permite a realização de estratégias aprimoradas de gerenciamento de resistência. Isso é fundamental em regiões nas quais os mosquitos são resistentes aos inseticidas mais antigos, à base de pyrethroids – que são as formas usuais de tratamento.

“Sovrenta é o único inseticida reconhecido por fornecer proteção durante todo o ano e que confere aos programas de controle da malária uma ferramenta poderosa para proteger as comunidades. Nós nos dedicamos a colaborar com parceiros para garantir que o Sovrenta seja implantado de forma sustentável e eficaz”, conclui Bywater.

