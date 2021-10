Com solução de saúde mental para empresas, Vittude cresce 540%

A Vittude, healthtech brasileira especializada em psicologia online e educação emocional, viu o faturamento crescer 540% e o número de agendamentos de consultas aumentar 700% desde o início da pandemia. Hoje, são mais de 450 mil vidas cobertas e cerca de 130 parceiros, incluindo companhias como Grupo Boticário, Renner, Raia Drogasil, Grupo Profarma, Saint Gobain, SAP e Sky.

“Uma empresa que investe na saúde mental do colaborador consegue aumentar a produtividade das equipes, impacta positivamente o ambiente e o employer branding. Atualmente, cerca de 32% dos colaboradores apresentam sinais evidentes de burnout e a tendência é que este percentual aumente em decorrência da pandemia”, afirma Tatiana Pimenta, fundadora e CEO da Vittude.

A startup também é líder na América Latina na produção de conteúdos especializados em saúde mental, psicologia e comportamento humano, recebendo mensalmente mais de três milhões de pessoas em sua plataforma.

“Boa parte doe crescimento da Vittude foi puxado pelo nosso braço de serviços corporativos de psicologia online e educação emocional. Desde 11 de março de 2020, mais de 80 novas corporações passaram a ter a Vittude como parceira na estruturação de programas de saúde mental e bem-estar ou como uma nova solução dentro de projetos já pré-existentes”, declara Tatiana.

Recentemente, a healthtech lançou o Vittude Match, uma ferramenta de inteligência artificial que melhora a experiência do cliente no momento de escolha do profissional de psicologia. Com o objetivo de fortalecer o vínculo terapêutico já no primeiro encontro, reduzindo as conhecidas frustrações pela falta de empatia, a solução cruza as demandas e expectativas dos pacientes com a experiência clínica e dados do psicólogo, aumentando o engajamento (permanência no processo de terapia após a primeira sessão) em até 600%.

“Sabemos que a frustração oriunda da tentativa e erro no processo de escolha de um profissional de psicologia pode comprometer a continuidade e eficácia do processo psicoterapêutico. Oferecer ao paciente o profissional correto na primeira tentativa reduz as chances de desistência da terapia em 90% dos casos”, afirma a CEO da Vittude.

