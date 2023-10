Com sistema SaaS, startup facilita negócio entre comunicadores e PMEs

Pegando emprestada uma página do playbook das startups, o empresário Fábio S. Rodrigues pretende utilizar o modelo as a service para oferecer agilidade a pequenas e médias empresas (PMEs) que procuram serviços de marketing e comunicação.

A HubMe, plataforma de Agile Marketing idealizada por ele, conecta empresas a profissionais de maneira simplificada e já atende a 13 agências de grande porte do mercado de comunicação. Nos 5 meses desde o seu soft launch, em maio deste ano, a plataforma já intermediou cerca de 1.500 projetos e faturou mais de R$ 700 mil.

Fábio aposta na fórmula a partir de estudos no mercado. No Brasil, segundo o CNPJ, apenas 5% das mais de 20 milhões de empresas ativas utilizam o sistema SaaS (Software as a Service), que, para ele, tem potencial para otimizar as operações e baratear os custos dos serviços oferecidos. A HubMe pretende aproveitar a oportunidade e projeta um faturamento de R$ 1 milhão até o final de 2023.

“Eu mesmo, como founder de startup, em outras jornadas, já me vi na situação de não ter a capacidade operacional e financeira de contratar pessoas para demandas específicas de marketing e comunicação. E, então, acabava por abandonar a execução das iniciativas que poderiam ter significado o sucesso do meu negócio”, o empresário comenta quando perguntado sobre o objetivo da HubMe de facilitar o dia a dia de PMEs.

Como funciona?

Na plataforma, as empresas interessadas têm acesso a profissionais em um ecossistema de soluções de comunicação e marketing. O perfil dos prestadores de serviços é composto por Publicitários, Social Media, Relações Públicas, Redatores, profissionais de Marketing, Fotógrafos, Diretores de Arte, entre outros.

“Um dos nossos diferenciais é que buscamos uma estrutura de processos e organização pensada no dia a dia das empresas, na qual existe uma demanda reprimida em busca por profissionais de marketing de forma flexível e pontual e segura, aproveitando expertises diferentes para trabalhos mais complexos e completos”, Fábio explica.

A HubMe oferece uma plataforma baseada na nuvem. O cadastro é gratuito, tanto para empresas quanto para prestadores de serviços freelance. Uma vez cadastrada, a empresa já pode lançar seu primeiro projeto/squad. Um dos mecanismos de garantia de qualidade é que o freelancer não aceite muitos jobs simultâneos.

“A plataforma foi concebida com o objetivo de simplificar o processo para ambas as partes envolvidas. Para as empresas, proporciona segurança durante todo o ciclo de gestão de um projeto de marketing, desde o início até o final – com a curadoria de profissionais qualificados e meios seguros de gestão do trabalho de diferentes profissionais em uma mesma iniciativa. Para os profissionais freelancers, oferece o acesso às oportunidades de trabalho de qualidade, com remuneração adequada, ao mesmo tempo em que garante segurança e previsibilidade de renda e bons jobs”, diz o CEO.

Os pagamentos podem ocorrer ao início do projeto, se este for curto, ou de forma faseada, conforme o cumprimento de tarefas ou etapas do projeto/squad. O objetivo é garantir aos clientes um ganho significativo em inovação, criatividade e velocidade na execução dos projetos, além da qualidade e segurança ao longo da jornada.

"O mais legal é que, hoje em dia, nossos profissionais - que chamamos de 'marketers' - têm projetos com duração média de 9 meses. Isso significa que eles conseguem ganhar, em média, R$ 6.400 por mês, participando de até 3 squads (projetos) ao mesmo tempo", diz Fábio."

