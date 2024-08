Com receita líquida de R$ 1,7 bi, Grupo SBF alcança melhor segundo trimestre da sua história

“Recorde” é a palavra da vez no balanço financeiro do Grupo SBF. O segundo trimestre de 2024 terminou com números exorbitantes, em um crescimento meteórico resultante de uma estratégia de expansão de lucro líquido e redução da alavancagem.

Recorde histórico para um período de 12 meses

Mas antes de discutir os resultados de abril a junho, a empresa destaca que nos últimos 12 meses – com crescimentos relacionados ao mesmo período de 2023 – ela conseguiu:

R$ 716 milhões de EBITDA ajustado – um crescimento de 48%

R$ 337,8 milhões de lucro líquido ajustado – uma alta de 154,6%

O melhor segundo trimestre da história do Grupo SBF

Sem mais delongas, os resultados foram os seguintes:

A receita líquida totalizou R$ 1,7 bilhão

EBITDA ajustado de R$ 176 milhões

O lucro bruto cresceu 13,1%, resultando em uma margem bruta de 49,8% – uma elevação de 2,5%

Segundo a empresa, a evolução do EBITDA, juntamente com um capital de giro eficiente, resultou em uma redução de R$ 755,7 milhões da dívida líquida.

O lucro líquido ajustado foi de R$ 73,2 milhões, revertendo um prejuízo de R$ 900 mil no segundo trimestre de 2023.

Bons desempenhos comparados a 2023

Em relação ao capital de giro, a empresa registrou uma melhora de 41 dias em seu ciclo financeiro, destacando a redução de 48 dias em estoques.

A empresa também aderiu ao programa de transação tributária do Governo do Estado de São Paulo, regularizando débitos de ICMS de períodos anteriores, impactando positivamente os resultados.

O lucro líquido ajustado , considerando esses impactos, totalizou R$ 223,8 milhões.

Resultados financeiros da Centauro

A Centauro registrou – comparando os segundos trimestres de 2023 e 2024:

Receita líquida de R$ 859,9 milhões

As lojas físicas cresceram 7,7% e o canal digital 5,1%

A loja no Shopping Morumbi, em São Paulo, foi reformada e registrou um crescimento de 25% no faturamento em junho

A Centauro também avançou na omnicanalidade, habilitando 50% de sua rede de lojas para realizar trocas de produtos comprados no e-commerce.

Resultados da Fisia

Da mesma maneira, a Fisia registrou receita líquida de R$ 990,6 milhões. Com esforços de recomposição de preços e redução de descontos, apresentou uma alta de 2,7% na margem bruta.

O canal digital cresceu 10,9%, mantendo uma estratégia mais racional de descontos.

A Fisia expandiu suas vendas de itens a preço cheio em 17% e concentrou descontos em coleções passadas.

"Estamos satisfeitos com os resultados do primeiro semestre de 2024, que refletem a eficácia de nossas iniciativas e estratégias. Seguiremos empenhados na geração de lucro líquido e caixa para alcançar um novo patamar", conclui Pedro Zemel, CEO do Grupo SBF.

