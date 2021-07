Com portfólio diversificado, Lacta cresce 21% no primeiro trimestre

A Lacta, marca centenária da Mondelēz Brasil e uma das principais companhias da indústria de chocolates, cresceu 21% no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi impulsionado pela variedade no portfólio da companhia que aposta em produtos que vão desde o consumo individual até o compartilhamento e a oferta de presenteáveis.

“Acreditamos que, neste momento de incertezas, o consumidor opta por marcas consolidadas, em que confiam, e isso pode ter influenciado positivamente nosso desempenho. Chocolate é um produto que traz conforto, que reforça a conexão entre as pessoas e muitos consumidores veem nele essa forma de levar um pouco de alegria às pessoas que amam”, diz Renata Vieira, diretora de marketing de Chocolates da Mondelēz Brasil.

A tendência de crescimento da companhia acompanha o segmento de chocolates no Brasil, que viveu um momento de alta no último ano, mesmo diante do cenário desafiador para o país em função da pandemia do coronavírus.

Pesquisa realizada pelo Instituto Kantar a pedido da Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas), revelou que a taxa de penetração da categoria de chocolates cresceu 1,5% em 2020 quando comparado ao ano anterior, atingindo 82,6% dos lares brasileiros. Em termos de faturamento, o setor também apresentou alta de 2,4% no último ano, ultrapassando R$ 11 bilhões.

Aproveitando o bom momento, a Lacta lançou sua nova identidade visual nas embalagens de produtos icônicos como Laka, Diamante Negro e Shot, além de nova campanha que reforça a importância das conexões e pequenos gestos para a construção de laços afetivos. A assinatura da campanha é “Com Lacta, você divide mais do que chocolate, você cria laços."

“Nas peças temos uma família envolvida em laços de tecidos azuis compartilhando uma barra de Lacta e materializando os laços, que são um elemento visual forte da marca. O objetivo é mostrar que, nos simples momentos, como aqueles corriqueiros em que compartilhamos um chocolate com a família é que reforçamos nossas ligações de carinho”, afirma a executiva.

Para os próximos meses, a marca planeja o lançamento de novidades como o sabor Laka Oreo no tamanho 165g, as barras “tamanho família” e o relançamento da sua caixa de bombons Lacta Favoritos, que terá mais variedade de sabores, novos bombons e versões diferentes de clássicos.

