Com pop art, carro da Prio Racing chama atenção na Porsche Endurance

Por Bússola

Na etapa inaugural da Porsche Endurance Series, realizada no último final de semana, em Santiago del Estero, na Argentina, um dos veículos chamou a atenção do público: o modelo 992, conduzido pela dupla de pilotos Nicolas Costa e Jeff Giassi. Com elementos de pop art e comic books, o design do carro se destacou entre os 34 na pista do autódromo Termas do Rio Hondo.

O novo design do carro foi criado pela Prio, empresa independente de óleo e gás do Brasil. Com referências de pop art e comic books, traz elementos da empresa, como o Polvo, nome de um dos Campos de Petróleo da companhia. O projeto conta com a execução da Reunion Marketing Esportivo e design de Rick Abreu.

“No ano passado, fizemos um modelo inspirado na Mata Atlântica e na paisagem do Rio. Neste ano, a intenção é trazer um tom de super-herói para o grid, destacando nossa equipe em uma competição onde estão os melhores pilotos do país”, diz Daniel Brito, head de Marca na PRIO.

Na estreia, a equipe Prio Racing ficou na quarta posição e já se prepara para as próximas duas corridas do calendário: 16 de outubro, em Goiânia, e 3 de dezembro, em São Paulo. Também participam da competição duplas como Rubens Barrichello e Franco Giaffone; e Guilherme Salas e Alceu Fedmann, por exemplo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Bússola & Cia: Rio Oil & Gas debate impacto da transição energética

Bússola Cultural: Semana tem Virada, Flávio de Carvalho e robôs

Viveo encerra 2T22 com Ebitda Ajustado recorde de R$ 176,1 milhões