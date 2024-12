Com o quase R$ 2 bi de faturamento, empresa de atendimento emergencial inicia expansão para a Europa

O Grupo Med+ tem um carro chefe: o atendimento pré-hospitalar em emergências e urgências em aeroportos da Med+. O modelo de negócios apresentou resultados expressivos em 2024, com projeção de faturamento de R$ 1,8 bilhão até o final do ano – crescimento de 150% se comparado ao ano anterior.

Para a empresa, a projeção indica que é o momento certo para a internacionalização, e Portugal é o ponto chave na estratégia.

“A partir de Portugal, a companhia inicia sua expansão para o mercado europeu, com foco em levar sua experiência consolidada em serviços médicos e de emergência a novas fronteiras, aproveitando a crescente demanda por serviços especializados de saúde e segurança”, destaca o Presidente da Med+, Victor Reis

Por que Portugal?

De acordo com o executivo, a internacionalização da Med+ é motivada pela necessidade de diversificação de mercados e pela busca por novas oportunidades, com um olhar atento ao mercado europeu.

“A escolha de Portugal como ponto de entrada para a operação europeia é estratégica. Além de fortes laços históricos e culturais com o Brasil, o ambiente de negócios em Portugal é favorável, com incentivos à inovação e uma política que estimula a internacionalização de empresas”, diz.

Segundo ele, a presença da Med+ em Portugal será facilitada pela já existente conexão com concessionárias de aeroportos de origem europeia, que já são atendidas pela empresa no Brasil, o que ajuda a criar uma ponte para a entrada no mercado europeu.

O plano para internacionalização

A Med+ delineou um plano que inclui etapas como o levantamento de mercado, o registro da operação e o recrutamento e treinamento local.

A integração de suas tecnologias exclusivas, como o sistema de prontuário eletrônico de emergência, será um dos grandes diferenciais da operação europeia.

“Este sistema permite que as equipes médicas recebam informações completas sobre os pacientes antes mesmo da chegada ao hospital, otimizando o atendimento e acelerando o processo de cuidados”, explica o executivo.

Como resultado a curto prazo, a empresa espera geração de empregos, transferência de conhecimento entre Brasil e Portugal, e fortalecer a posição da empresa como referência global em emergências e inovação tecnológica.

A empresa também planeja ampliar sua presença em outros países da Europa no médio prazo, solidificando ainda mais sua presença global.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube