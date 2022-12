Com o cansaço de fim de ano, desconecte de velhos hábitos

Vamos ser sinceros: estamos cansados e não é de hoje. O final do ano é uma época em que revemos tudo o que fizemos, o que ficou perdido pelo caminho e os ajustes que ainda necessários para os próximos meses. Já perceberam o quanto nos cobramos e criamos expectativas que nos desconcentram e tiram o nosso foco?

E não é para menos. Há quase três anos entramos em uma pandemia que gerou impactos significativos na vida de toda a sociedade. Mudamos a maneira de conviver, interagir, se comunicar, consumir e trabalhar.

Diante das transformações drásticas desse período, tivemos que lidar com despedidas, distância, medo e ansiedade. Os debates sobre home office, híbrido ou presencial ainda causam insegurança e falar sobre saúde mental, inclusive, no ambiente corporativo, nunca esteve tão em voga.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já reconheceu o fenômeno generalizado de cansaço decorrente da pandemia e apelidou o sintoma de “fadiga pandêmica”. Uma pesquisa da instituição constatou que ela afeta 60% da população e é consequência do esgotamento gerado pela hipervigilância, pelo medo de um vírus que ninguém vê e de todas as mudanças de rotina necessárias. Some a isso uma crise econômica, política, a discussão sobre o futuro do país e a escolha dos novos líderes que desgastaram diversas relações seja no ambiente físico ou no digital. Sim, tudo isso esgota mentalmente e fisicamente.

E perguntamos: o que estamos fazendo para chegarmos em 2023 descansados?

Há uma saída

A boa notícia é que para todo cansaço há um descanso, mas para isso é preciso aceitar algumas mudanças. Se a sua lista de promessas para o próximo ano já está extensa, então é melhor rever cada ponto dela. Provavelmente, existem várias questões, planos e projetos que já não cabem mais.A nossa sugestão é que em vez de acumular mais promessas e mais carga, comece a tirar algumas coisas para que tudo fique mais leve. É preciso se desconectar de velhos hábitos para que a gente siga uma vida melhor.

Pare de se punir

Muitas vezes, ficamos presos a sentimentos que vão nos matando lentamente. A culpa, por exemplo, faz com que a gente fique muito tempo paralisado diante de diversas situações. Ficamos nos punindo por algo que não conseguimos realizar e acabamos não enxergando as oportunidades que aparecem bem debaixo do nosso nariz. Tudo isso gera uma auto exigência, que nos leva a mais cansaço, estresse, medo e ansiedade. É preciso se libertar, ser menos exigente e muito mais leve!

Não se compare tanto com os outros

Outra coisa que vem preocupando a nossa sociedade é o quanto nós comparamos. Estamos sempre "olhando a grama do vizinho para saber se está mais verde". Queremos saber se alguém está mais feliz, mais rico, mais satisfeito profissionalmente que a gente.

Embora fazer comparações seja algo natural do ser humano, quando isso vira um hábito, é preciso acender o sinal de alerta. Afinal, estar em permanente estado de comparação com o outro é um comportamento extremamente tóxico.

Ao se comparar com outras pessoas, seja em suas características físicas, financeiras, intelectuais, entre outras, é bem possível que impedimos que nossas potencialidades sejam ativadas para a realização dos nossos próprios desejos.

Dessa maneira, a frustração e a infelicidade acabam fazendo parte do dia a dia, dando espaço para crises de ansiedade e depressão.

Ninguém precisa viver dessa maneira. Reconheça que você é bom e supere o que precisa melhorar!

Aprenda a desistir

Já ouviu aquela expressão que diz que ficamos "dando murro em ponta de faca"? Pois é, muitas vezes, temos o péssimo hábito em insistir em coisas que não nos cabem mais. Não dá para continuar gastando tempo e energia em algo que já não está trazendo resultado positivo. É preciso desistir, jogar a toalha, deixar ir por mais difícil que seja.

Pode até ser que desistir traga um sentimento de fracasso, mas isso também abre lugar para o novo e para outras oportunidades. Este é o nosso convite para o ano que se inicia. Que em 2023 você seja capaz de esvaziar o que te pesa, silenciar o que te desgasta e deixar para trás velhos hábitos para se abrir para o que realmente importa.

*Allessandra Canuto é especialista em temas comportamentais e gestão da cultura e Valéria Oliveira é especialista em desenvolvimento de líderes e gestão da cultura

