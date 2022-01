Com loja online exclusiva, Ajinomoto oferece 140 produtos aos "ajilovers"

Dados do Webshopper Report 2020, da Nielsen, mostram que, durante a pandemia, os canais de e-commerce cresceram 41% na comparação com 2019. Em 2020, o e-commerce conquistou mais de R$ 87 bilhões em vendas. De olho nas tendências do mercado, a Ajinomoto do Brasil – produtora de aminoácidos e fabricante dos temperos Sazón, sopas Vono e refrescos Mid –, enxergou a oportunidade para criar sua própria plataforma, a www.loja.ajinomoto.com.br, depois de experimentar operações de e-commerce com parceiros e marketplace, entre outros.

A empresa identificou em 2020 um incremento de 620% nas vendas por meio de canais online, fator determinante para incluir a nova plataforma entre as principais estratégias da companhia em 2021. Segundo Normando Filho, diretor executivo da Ajinomoto do Brasil, o e-commerce está alinhado ao projeto global de transformação digital da empresa e surgiu com o objetivo ousado de captar os mais de 5,5 milhões de seguidores que a Ajinomoto do Brasil tem nas redes sociais de suas marcas e aproveitar o alcance das campanhas digitais, que chegam a 20 milhões de usuários por mês.

“Apesar de experiências anteriores com e-commerce parceiros e campanhas especiais, que trouxeram resultados muito positivos para nós, como o AjinoFriday, realizado durante a Black Friday em 2020, nada se compara ao desafio de criar uma plataforma própria de e-commerce para todos os produtos de varejo e food service em menos de um ano”, diz Normando.

Para realizar a operação, a Ajinomoto fechou parceria com a Synapcom, empresa líder em full commerce no Brasil e na América Latina. A empresa, além de auxiliar no desenvolvimento da plataforma, é responsável por todo o processo logístico. Serão cerca de 140 opções de produtos de varejo e food service, além de kits exclusivos desenhados especialmente para operadores de food service e consumidores “brand lovers”.

“A marca possui milhões de 'ajilovers' e milhões de visitas por mês no site institucional, então entendemos ser possível estabelecer um novo pilar de vendas através de canais digitais e buscar contato direto com os clientes finais. Estamos confiantes no sucesso dessa parceria, que também contempla a atuação da Dyve, nossa unidade de negócio que irá operar as campanhas de marketing com visão 360, contemplando as áreas de SEO, mídia e CRM”, afirma Marcel Jacob, diretor de E-Commerce da Synapcom.

Sendo uma das principais empresas da categoria de temperos, refrescos e sopas, a Ajinomoto do Brasil espera fidelizar cada vez mais seus consumidores com a criação da sua própria loja online. “A plataforma permitirá acompanharmos mais de perto os hábitos dos nossos clientes, oferecendo experiências agradáveis por meio dos nossos produtos e marcas. Além disso, trabalharemos com diversos incentivos como frete grátis, entrega express, entre outros”, diz o executivo. O e-commerce pode ser acessado por qualquer dispositivo pelo link.

