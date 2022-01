Com loja itinerante, Boticário leva descontos para o litoral nordestino

O Boticário, marca de beleza, iniciou o ano chegando mais perto dos consumidores da região nordeste. Por meio do BotiTruck, loja itinerante, a marca leva até os nordestinos, além da Boti Promo de Verão, ativações do BotiRecicla, que incentivam um olhar positivo para a sustentabilidade e para o meio ambiente.

A loja itinerante, que circula até hoje, 23, percorre a região com produtos essenciais para encarar o verão com pele e cabelo sempre saudáveis. Com grande variedade de todas as categorias da marca, são mais de 600 itens em promoção com até 50% de desconto, a Boti Promo de Verão do Boticário é uma ótima oportunidade para garantir todos os queridinhos da estação.

Começando com os cuidados com a pele do corpo depois de sol, praia e piscina, a sugestão é a recém-lançada Loção Hidratante Corporal Nativa SPA Acquagel Ameixa 250 g que de R$ 61,90 sai por 42,90, com textura ultraleve em gel e ativos potentes, proporcionando uma hidratação profunda e sem deixar a pele oleosa. Já a Loção Firmadora Desodorante Corporal Nativa SPA Quinoa 400 ml, que de R$ 67,90 sai por R$ 49,90, possui ingredientes com propriedades que nutrem o organismo e devolvem para a pele vitaminas e nutrientes essenciais.

Após um dia de sol intenso, o banho é o momento para relaxar e já iniciar os cuidados, por isso não podem faltar produtos para os cabelos. A dupla Shampoo Nutritivo Nativa SPA Orgânico 300 ml, que de R$ 77,90 sai por R$ 41,90 e Condicionador Nutritivo Nativa SPA Orgânico 300 ml, que de R$ 89,90 sai por R$ 48,90, promove o dobro de nutrição para melhorar a saúde dos fios com uma fórmula exclusiva de ingredientes naturais e livres de componentes químicos agressivos.

O uso da Máscara Capilar Match Fonte da Nutrição Fios Finos 250 g, que de R$ 62,90 sai por R$ 43,90, promove um tratamento de nutrição intensa, restaurando de maneira profunda cada fio, sem pesar. E, para finalizar os cabelos, o Sérum Protetor CC Cream Match Liga dos Coloridos 50 ml, que de R$ 64,90 sai por R$ 31,90, protege os fios e tem filtro UV.

BotiRecicla

Com o aumento do fluxo de pessoas nas cidades litorâneas, devido à estação mais quente do ano, cresce também a produção de resíduos nestes locais. E para estar mais perto dessas pessoas que aproveitam o verão, mas também propor uma reflexão sobre descarte consciente, o Boticário traz para a região o Truck de Verão com uma ação de sustentabilidade.

A loja móvel, além de contar com o portfólio de produtos que todo mundo já conhece, funcionará também como ponto de arrecadação de embalagens vazias de qualquer marca de cosméticos, através da iniciativa Boti Recicla. O projeto dá o destino correto para os frascos, doando as arrecadações para cooperativas de reciclagem credenciadas.

“Além de estarmos mais próximos de nossos clientes e dos turistas que circulam por aqui, queremos também incentivar o descarte consciente das embalagens de cosméticos, quaisquer que sejam. Para estimular a adesão, entregaremos um brinde exclusivo, como um copo sustentável, a todos que levarem a partir de cinco embalagens em nosso truck”, diz Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do Boticário.

O Truck de Verão do Boticário está estacionado entre 10h e 18h. A ação funcionará respeitando todas as regras vigentes de proteção contra o coronavírus.

Confira os produtos em promoção aqui.

