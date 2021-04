Com início de CPI da Covid, foco em saúde alavanca Ciro Nogueira nas redes

O debate em torno das ações do governo federal durante a pandemia é um dos temas dominantes das redes sociais do senador Ciro Nogueira (PP-PI), destaque no FSBinfluênciaCongresso desta semana. Ele ganhou 19 colocações e alcançou o 13º lugar entre os 15 com maior popularidade online do Senado. O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

O combate à presença de Renan Calheiros (MDB-AL) na relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 rendeu-lhe alto engajamento no Facebook e no Twitter, assim como a celebração do envio pela Fiocruz de doses da vacina aos estados. A oferta do imunizante no Brasil será um dos focos dos trabalhos da investigação, que se iniciou na última terça-feira.

Com posts críticos ao governo, o oposicionista Fabiano Contarato (Rede-ES) avançou oito posições . Um dos autores de pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) de afastamento do cargo do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o senador teve especial atenção com questões ambientais no período entre 20 e 26 de abril. O engajamento de seus seguidores com posts relacionados ao assunto o ajudou a atingir o posto de 10º colocado entre os 15 mais influentes do Senado em redes sociais. Jorge Kajuru (Cidadania-GO), por sua vez, envolvido em polêmicas nas últimas semanas, deixou os holofotes e recuou para 7º no levantamento.

O 1º lugar da lista continua a ser ocupado por Humberto Costa (PT-PE), nome que costuma estar no topo do FSBinfluênciaCongresso. Em seguida vem Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) em 2º, título que também ostenta com frequência. A novidade no pódio, em 3º, é Álvaro Dias (Podemos-PR), outro parlamentar que possui forte presença em redes. Com quatro representantes, o Podemos é o partido com maior número de integrantes no ranking online.

Câmara

A visita do presidente Jair Bolsonaro a cidades da região Norte do Brasil, na semana passada, ajudou o deputado Delegado Eder Mauro (PSD-PA) a ganhar notoriedade nas redes. O parlamentar subiu 27 posições no ranking e chegou a 15º após publicar imagens no avião presidencial e ao lado de Bolsonaro no Pará. Os elogios ao governo também lhe renderam popularidade: post sobre o ritmo de vacinação contra acovid-19 obteve 11,5 mil curtidas e 2,3 mil compartilhamentos no Twitter.

Nenhum outro nome da Câmara dos Deputados repetiu sua atuação online entre 20 e 26 de abril. O líder da Minoria, Marcelo Freixo (PSol-RJ), foi um dos que recuperaram terreno no período, mas em patamar muito inferior. Ele avançou quatro colocações no levantamento, assim como os colegas David Miranda (PSol-RJ), Ivan Valente (PSol-SP) e Hélio Lopes (PSL-RJ). Em direção contrária seguiram deputados como José Medeiros (Podemos-MT), que perdeu seis posições e ficou na lanterna do ranking em 20º.

Entre os mais populares das redes, Bia Kicis (PSL-DF) avançou sobre espaço de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o desbancou do 2º lugar. O filho do presidente da República ficou em 3º. Carla Zambelli (PSL-SP) – que entrou com ação judicial contra a escolha do senador Renan Calheiros (MDB-AL) para a relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid – continua líder absoluta do FSBinfluênciaCongresso. Seu partido também possui o maior número de representantes, com sete nomes na lista. Em espectro ideológico oposto, o PSol vem em seguida, com três congressistas no levantamento.

