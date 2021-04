Com expansão do e-commerce, site de vendas tiendamia.com aposta no Brasil

Sem poder fazer compras nos exterior, os brasileiros têm apelado cada vez mais às alternativas online. Fomentam o varejo virtual no país, mas também buscam matar a saudade das compras em outros países. O tiendamia.com é um marketplace que entrega aqui produtos de lojas dos EUA. As compras até US$ 50 são isentas de impostos. Com o significativo aumento da demanda durante a pandemia, a firma contratou a executiva Michele Chahin, ex-Accenture. Com experiência em marketing, inovação, ela tem grande experiência no setor de comércio eletrônico. A plataforma quer se consolidar como uma alternativa segura para brasileiros que desejam comprar produtos fora do país mesmo sem viajar. “O brasileiro sempre precisou viajar para o exterior ou depender de terceiros para comprar os seus produtos importados favoritos e nosso objetivo é transformar esta realidade trazendo os itens com toda segurança até a casa das pessoas”, explica Chahin.

Criada esta semana, a associação global World Coalition visa a dialogar com Nações Unidas, Banco Mundial, OMC e FMI, entre outras organizações, para fomentar a importância da cogeração, sistema que gera duas utilidades (energia elétrica e calor ou frio) a partir de uma única fonte. Uma das fundadoras do organismo é a brasileira Associação da Indústria de Cogeração de Energia (Cogen), com 98 associados, incluindo marcas como Raízen, Comgás e CPFL. O CWC reúne mais 14 agentes da comunidade mundial de empresas, associações e instituições de países como Itália, Espanha, México e Japão.

Waldemar Casqueiro Jr. assume a Superintendência de estratégia e inovação da BlueTrade. A área está à frente do planejamento estratégico criado para atingir a meta de dobras os ativos hoje sob custódia da empresa, chegando a R$ 16 bilhões até o final de 2021. A BlueTrade começou o ano com o pé no acelerador, desde janeiro contratou 130 pessoas para dar atender o ritmo o crescimento. Há vagas abertas para várias áreas.

A Nestlé continua a busca por zero emissões líquidas de gases do efeito estufa até 2050, incluindo cadeias de fornecimento. E a utilização de veículos elétricos e movidos a GNV ou biocombustíveis de fontes renováveis, como biometano, é uma das alternativas em implantação. Até 2022, a empresa pretende ter mais de 100 veículos deste tipo rodando para transporte de seus produtos, o que representa 10% da frota que hoje atende a empresa.

A Alvarez & Marsal comemora o aumento de 500% na taxa de conversão de vendas online de cliente do setor de mídia a partir de melhorias de experiência do usuário, otimização de funil e revisão do modelo comercial. O resultado é fruto do investindo em startups como forma de acelerar a transformação digital e cultura de data driven dos clientes. Recentemente, a A&M incorporou a startup Cognitivo.ai para ampliar o uso de dados em toda a cadeia de valor.

O Grupo Orthopride Franchising chega a 200 unidades inauguradas, somando as marcas Orthopride, Bodylaser e Face 2 Face, marcas voltadas à estética e saúde. Além das novas lojas em funcionamento, uma das marcas, a rede de franquias BodyLaser, terá ainda esse ano um centro de treinamento e uma clínica modelo no Rio de Janeiro, resultado de investimentos de R$ 5 milhões, em um espaço de mais de 500 metros quadrados. E lança campanha publicitária com a atriz Taís Araújo.

O UNICEF em parceria com o CENPEC Educação, lança a pesquisa “Cenário da Exclusão Escolar no Brasil”, com dados sobre a situação da exclusão escolar no país e suas principais causas. O estudo mostra que a pandemia trouxe novos desafios, ampliou desigualdades e fez com que o país corra o risco de regredir mais de duas décadas no acesso de meninas e meninos à educação. O estudo será apresentado na próxima quinta-feira, 29, por entrevista virtual.

