Com estratégia digital, Non Stop vende mais de 27 mil ingressos para evento presencial

As estratégias de lançamento de produtos digitais também podem ser usadas para impulsionar o mercado de eventos presenciais. Essa foi a constatação da Non Stop Produções, referência na indústria criativa e no marketing de influência no Brasil. Com métodos de distribuição de conteúdo e captação de leads, a empresa conseguiu vender mais de 27 mil ingressos em 24 horas para encontros presenciais com o influenciador digital Deive Leonardo, que tem o maior canal de pregação individual do Brasil no YouTube.

Foram 15 dias de preparação do público para os eventos realizados em diversas cidades do Brasil em 2023, com a distribuição de conteúdo em páginas na Internet, para a captação de leads, que depois eram direcionados a grupos do WhatsApp. Com isso, a Non Stop conseguiu mais de 63 mil leads, com uma taxa de conversão em venda de ingressos de 43,9%. As interações orgânicas do evangelista também contribuíram para a alta nas vendas.

Melhorando a interação com fãs

Para impulsionar o trabalho de interação com os fãs de diversos influenciadores digitais, a Non Stop fechou uma parceria com a leadlovers, plataforma brasileira referência em automação de marketing digital que integra o grupo de empresas SaaS Nuvini, para gerenciar o engajamento de seus mais de 60 talentos com sua base de fãs em multicanais digitais.

Desta forma, a gerenciadora de talentos consegue agora, em uma única plataforma, fazer contatos com toda a audiência vinda de diversos canais diferentes de forma personalizada e contar com uma ferramenta de metrificação, o que ajuda no direcionamento das ações de divulgação.

Como gerenciar os principais influenciadores em multicanais?

Atualmente, a Non Stop Produções gerencia 500 milhões de pageviews mensais em diversas landing pages criadas para divulgar os eventos e ações realizadas por seus clientes, que incluem diversos influenciadores digitais com muita repercussão online, como Whinderson Nunes, Gkay, Tirulipa, Simone Mendes e Isaias Silva. Antes da parceria com a leadlovers, a empresa precisava investir em até quatro soluções diferentes para conseguir administrar o fluxo de mensagens e demais informações que chegavam sobre os eventos de cada influenciador

“Começamos a procurar por uma solução que nos desse a possibilidade de fazer todo esse gerenciamento em uma única plataforma, melhorando a nossa gestão e automatizando ainda mais esse trabalho, sem perder de vista o atendimento personalizado, algo que a audiência procura muito hoje em dia. Encontramos na leadlovers o parceiro perfeito, já que nos oferece uma plataforma única para automatizarmos a captação dos leads e ainda fazer a interação com a audiência de forma multicanal e com métricas claras, o que nos ajuda a identificar e garantir as melhores oportunidades de negócios para nossos talentos”, declara Sérgio Abrantes, Head de Operações Digitais e Lançamentos da Non Stop.

Humanização no gerenciamento de influenciadores ajuda?

Segundo Fernando Milek, CEO da leadlovers, além de auxiliar na automatização dos processos da Non Stop, permitindo que o cliente tenha mais tempo para pensar estrategicamente em novos negócios, a empresa ainda consegue personalizar as interações, intensificando o processo de humanização. O serviço da leadlovers é o único da categoria que possui o selo RA1000 do Reclame Aqui.

“Nos destacamos no mercado por termos um atendimento de suporte disponível sete dias por semana, em tempo real e feito por pessoas. As audiências de cada influenciador irão sentir essa diferença e iremos anabolizar a conquista de mais seguidores”, afirma.

