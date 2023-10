Com doação de £ 5 mi para Oxford, CEO acelera o desenvolvimento de pesquisas clínicas no Brasil

Apesar de estar entre os dez maiores mercados consumidores de saúde no mundo, segundo estudo da Interfarma, o Brasil é apenas o 19° quando o assunto é a participação em estudos clínicos. Por aqui, o processo de desenvolvimento de fármacos, da pesquisa até a testagem, sofre gargalos consideráveis devido à falta de conexão entre os players, da academia até a indústria. A CEO da Intrials quer mudar este cenário.

Com vasta experiência em gestão, planejamento estratégico e vivência no mercado de saúde desde a infância, Marina Domenech percebeu a deficiência no mercado ao assumir a cadeira de General Manager da Intrials Clinical Research, líder em inovação na América Latina – empresa onde hoje ela é CEO. Mais tarde, isso a levou a fundar a SAIL for Health, empresa catalisadora que avança em diferentes frentes na saúde e cujo a empreitada mais recente envolve um endowment, doação a fundos patrimoniais filantrópicos, de £ 5 milhões (o equivalente a R$ 30 milhões) para a renomada Universidade de Oxford, possibilitando a criação de uma cadeira de Saúde Global e Desenvolvimento Clínico.

A cadeira em Oxford será, pela primeira vez na história, ocupada por uma representante brasileira: a professora Sue Ann Clemens, médica especialista em doenças infecciosas com mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento clínico. Para a empresária, a cadeira terá um grande impacto na formação, capacitação, pesquisa e desenvolvimento, que são pilares fundamentais para o ecossistema da saúde.

“A criação dessa cadeira foi um passo fundamental na estratégia de colocar o Brasil no road map das discussões de saúde e atrair pesquisa e inovação com foco nas necessidades da região – em especial doenças negligenciadas –, garantindo o impulso necessário para desenvolver localmente soluções de impacto global. Teremos um dos grandes centros globais de educação e pesquisa, a Universidade de Oxford, atuando diretamente na capacitação de profissionais de saúde e no incentivo à inovação em ciência e tecnologia não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina”, afirma Marina.

Como Marina percebeu as necessidades do mercado?

Baiana, nascida em Salvador, Marina é filha de profissionais que atuavam como gestores de saúde, mas antes de voltar sua carreira para o setor ela passou por diferentes áreas de atuação.

Formada em Administração pela Universidade Federal da Bahia, com parte da graduação pela Universidade de Santiago de Compostela (Espanha), ela começou a carreira com um estágio em uma grande multinacional de bebidas, passou por um MBA em Gestão de Logística Empresarial e chegou a uma posição de Trainee na Belmetal Indústria e Comércio Ltda, uma das maiores distribuidoras de produtos de alumínio do Brasil.

De Trainee a General Director, Marina construiu uma carreira sólida, chegando ao mercado de saúde com habilidades comerciais, de gestão, de planejamento estratégico e com um olhar criativo para a resolução de problemas. Sua experiência permitiu enxergar os principais pontos de aprimoramento no setor.

Segundo os dados da Interfarma (2021), o Brasil participa com apenas 2,3% das pesquisas clínicas realizadas mundialmente. O mesmo estudo, no entanto, afirma que o país tem potencial para alcançar o 6º lugar entre os maiores mercados farmacêuticos do mundo. Marina fundou a SAIL com o objetivo de acelerar esse processo.

“A SAIL nasceu com o propósito de atuar efetivamente nos gargalos que impedem o desenvolvimento clínico. Na prática, queremos desenvolver a capacidade translacional – que é tirar a droga da mesa, da ciência básica, conduzir os testes em humanos e disponibilizá-la no mercado. E queremos fazer isso retendo novas tecnologias dentro do Brasil, tornando o país cada vez mais autossuficiente no que diz respeito a insumos, tecnologias e, claro, ter profissionais capacitados a atuar em todas essas frentes”, afirma.

Frentes de atuação da SAIL

Hoje, Marina é CEO da Intrials, e na catalisadora SAIL for Health ela desenvolve projetos e ações que estão concentradas em três grandes focos: educação, pesquisa e advocacy. Entre as outras frentes de atuação da empresa, ela destaca a parceria com a Sthorm, centro de inteligência brasileiro dedicado à resolução de problemas globais.

Segundo o Conselho Nacional de Saúde e o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, atualmente 80% da população depende exclusivamente do SUS, mas 1 a cada 3 brasileiros não têm acesso à saúde básica. Isso acontece especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Essa perspectiva configura um grande desafio para toda a cadeia.

Nos últimos dois meses, Marina e Pablo Lobo, fundador da Sthorm, têm ido com frequência à região norte do país, onde a Sthorm já conduz projetos em cidades como Maués e Presidente Figueiredo, ambas no Amazonas, para pensar em como levar ações de saúde pública a essas comunidades

“Vivemos um momento sem precedentes no cenário da Saúde no Brasil, em que estamos começando a conectar as pontas para que o Brasil ocupe um lugar de protagonismo no cenário mundial de pesquisa clínica. E ter a participação de tantos brasileiros, desde os laboratórios de pesquisa até as comunidades espalhadas pelo país, é sem dúvidas a parte mais gratificante”, diz Marina.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Obesidade atinge até um quarto dos brasileiros, e a solução exige olhar para múltiplos fatores

Alliança Saúde aposta em IA para agilizar diagnóstico do câncer de mama

Mudar a cor da sua logo não faz a sua empresa ser engajada com o Outubro Rosa