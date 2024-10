Com curta produzido por KondZilla, Africa é única agência brasileira indicada ao Grammy Latino

Responsável pela comunicação de grandes empresas como Natura, Itaú, Ambev e Budweiser, a Africa Creative tem uma bala de prata na sua estratégia: o fomento à cultura e ao entretenimento.

Além de criar campanhas publicitárias, a agência também cria conteúdo, como o curta-metragem ‘Meu Karma’, criado por ela e produzido por KondZilla, Czar SP e Satelite Audio, em parceria com o Instituto Sou da Paz.

Pela obra, a agência ganhou uma indicação ao Grammy Latino, sendo a única agência brasileira a conseguir o feito.

Lançado em maio, o curta ‘Meu Karma’ é inspirado no primeiro álbum da rapper paulista Jovem MK, e aborda a realidade dos jovens das periferias brasileiras.

O filme provoca reflexões sobre a violência, destacando o fato do primeiro presente de muitas crianças nas comunidades ser uma arma de fogo.

Após vencer o 'New Generation Award' no Berlin Commercial, uma das principais premiações audiovisuais do mundo, o curta-metragem ‘Meu Karma’ segue uma trajetória de sucesso internacional.

Ele é o único videoclipe brasileiro indicado ao Grammy Latino, competindo na categoria 'Best Long Form Music Video' da 25ª edição, que acontece no dia 14 de novembro, no Kaseya Center, na cidade de Miami, na Flórida (EUA).

“Ganhar o prêmio no Berlin Commercial e, agora, ser indicada ao Grammy Latino é muito mais do que um sonho realizado. É uma chance de levar essa discussão para um palco global e provocar uma reflexão necessária sobre a realidade dos jovens nas quebradas”, diz Jovem MK.

Com isso, a Africa Creative considera o feito como reforço positivo para sua estratégia que busca destaque no cenário global de entretenimento e cultura.

"Estamos muito felizes e honrados com o resultado e o reconhecimento do trabalho. Acredito que, no futuro, veremos cada vez mais agências concorrendo ao Grammy, Emmy e até mesmo ao Oscar, e vamos continuar trabalhando para que esse seja apenas o primeiro de muitos projetos da agência a alcançar essa magnitude", conclui Heloisa Pupim, co-COO da Africa Creative.

