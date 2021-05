Coluna Play, de Danilo Vicente, vai tratar de entretenimento e negócios

Neste sábado, Danilo Vicente estreia no time de colunistas da Bússola. Sócio-diretor da Loures Consultoria, do Grupo FSB, vai escrever sobre como o setor privado e a área de entretenimento se encontram.

Jornalista com especialização em marketing, trabalha com comunicação desde 2000, com passagens por jornais, agências e poder público, nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal), em diferentes áreas: educação, saúde, segurança pública e cultura, entre outros. “Movie lover”, desde 2009 escreveu sobre mais de 2.000 filmes no "Não Entende, Mas Comenta", portal sobre cinema que fundou.

Em seu primeiro texto na Bússola, Danilo escreve sobre o fenômeno Big Brother Brasil, que termina nesta terça-feira sob recordes publicitários e de audiência.

