Cobrança por sabatina de indicado ao STF engaja governista nas redes

Vice-líder do governo no Senado, Jorginho Mello (PL-SC) é um dos aliados que têm pressionado o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (DEM-AP), a marcar a sabatina do novo indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF). O tema impulsionou suas redes sociais nos últimos dias: dois posts com a cobrança pública obtiveram mais de 14,7 mil curtidas e quase três mil compartilhamentos no Twitter. Essa foi umas razões do salto de 22 posições do catarinense no ranking FSBinfluênciaCongresso.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Nenhum outro senador teve uma semana tão positiva. Rogério Carvalho (PT-SE), que possui forte presença nas redes sociais, também ganhou terreno, mas em ritmo muito menor. Após subir três colocações, ele alcançou o posto de 13º entre os 15 mais influentes do Senado. Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid estão entre seus assuntos mais recorrentes, como o post em que ele defende o pagamento de um benefício a órfãos da covid-19, que obteve mais de 1,5 mil curtidas no Twitter.

No pódio do ranking, Humberto Costa (PT-PE) ocupa pela segunda semana seguida o primeiro lugar. Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), por sua vez, tirou a segunda colocação de Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que caiu para quarta. Outra novidade é o retorno de Jorge Kajuru (Podemos-GO) ao terceiro. O Podemos, com quatro nomes na lista, continua a ser o partido com mais representantes no levantamento.

Câmara

Defensor ardoroso do auxílio emergencial, o deputado André Janones (Avante-MG) fortaleceu sua atuação nas redes sociais ao realizar live sobre o tema em frente ao Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 18. Em menos de dois dias, o vídeo do parlamentar veiculado no Facebook alcançou mais de 98 mil comentários e 356 mil curtidas. O sucesso do post foi um dos responsáveis por levá-lo à terceira posição no ranking FSBinfluênciaCongresso, quebrando a hegemonia de integrantes do PSL, que ocupavam as cinco colocações na semana passada.

Carla Zambelli (PSL-SP) e Bia Kicis (PSL-DF) conseguiram manter o primeiro e o segundo lugares, respectivamente, assim como Filipe Barros (PSL-PR), que assegurou a quarta colocação. No entanto, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Carlos Jordy (PSL-RJ) foram afetados pela disparada de André Janones e recuaram posições no levantamento. Mesmo assim, o PSL continua a dominar a lista dos 20 deputados mais influentes em redes sociais, com oito representantes. Nenhum outro partido faz sombra à sua liderança. A maioria das legendas possui apenas um integrante listado.

Além de Janones, tiveram bom desempenho online entre 12 e 18 de outubro José Medeiros (Podemos-MT), que ganhou cinco lugares; Paulo Martins (PSC-PR), que avançou quatro; assim como Sargento Fahur (PSD-PR), Bibo Nunes (PSL-RS) e Guilherme Derrite (PP-SP), que subiram três colocações no período.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também