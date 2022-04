Cobasi oferece descontos para ajudar você a ter o seu pet

Ainda que se tenha amor pelos pets, é comum esquecer de levá-los em consideração na hora de orçar as despesas mensais. São necessários gastos com alimentação, higiene, vacinas, ida ao veterinário e mimos. Por isso, o planejamento financeiro é fundamental. Assim, a Cobasi, rede de varejo pet e jardim, oferece descontos nas compras pelo aplicativo, site e loja física.

Com o serviço de fidelidade “Amigo Cobasi”, o cliente recebe descontos que variam entre 10% e 50%. Esses descontos são oferecidos em loja somente para clientes fidelizados ou de forma personalizada na funcionalidade Meu Desconto no app da Cobasi, em que o cliente fidelizado pode ativar descontos exclusivos para compras nas lojas físicas e site da Cobasi.

Há também a opção de assinatura, que, além de sair mais em conta, traz comodidade para o cliente. “O produto assinado por si só tem 10% de desconto, e o assinante Cobasi ganha mais 10% em todos os produtos no site, app e nas lojas físicas. Além disso, ele ganha pontos Amigo Cobasi em dobro para todas as compras geradas automaticamente pela assinatura”, afirma Rodrigo Neumann, gerente comercial digital da Cobasi.

No site há mais serviços que proporcionam economia ao cliente. Os que optarem por retirar seu produto em uma das lojas físicas, garantem 5% de desconto na compra e, caso na retirada, lembrem que precisam de mais algum produto, ganham mais 5% de desconto nesta nova compra na loja. Além disso, os pagamentos pela modalidade Pix, no site da Cobasi, garantem mais 2% de desconto.

A compra de produtos em grandes volumes também é uma boa opção para economizar, uma vez que, proporcionalmente, quanto maior a embalagem, mais barato fica o produto. Nas rações secas, por exemplo, uma dica é calcular o real por kg. A diferença do preço por kg de uma mesma ração de 1kg e de 10kg, pode ser de mais de 40%.

Nesse cenário, só é preciso ter um cuidado maior com o armazenamento das rações para manter sua qualidade. “Sempre vale a pena manter a ração armazenada dentro da própria embalagem. Deixe a embalagem sempre bem fechada e em temperatura ambiente, para conservar a crocância e os seus nutrientes”, afirma Rodrigo.

Para produtos que costumam ter um custo mais elevado, como os antipulgas, a economia de optar por um de duração maior pode variar entre 20% e 70% de desconto em comparação com um antipulgas de curta duração. “Vale a pena entender um pouco sobre as propriedades de todos os seus tipos e o modo de uso, e na dúvida sempre consulte o seu veterinário”, diz Rodrigo.

Entendendo bem as necessidades do pet, planejando as compras e aproveitando os descontos é possível cuidar bem do melhor amigo sem grandes surpresas no orçamento.

