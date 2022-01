Cobasi abre mais de 150 vagas que incluem pessoas trans em todo o Brasil

A Cobasi, megaloja pet e de casa e jardim, e o TransEmpregos, banco de vagas para pessoas trans, realizam parceria. Na plataforma estão anunciadas as vagas disponíveis nas mais de 140 unidades no Brasil. A empresa reforça, ainda, que em seu site oficial, todas as mais de 150 posições que estão abertas aceitam a candidatura do público trans.

“Nosso maior objetivo é compreender as particularidades de cada colaborador e conscientizar a todos sobre a importância de um ambiente de trabalho plural e inclusivo. A parceria com o TransEmpregos faz parte dessa iniciativa”, diz a diretora de Gente&Gestão, Ana Luiza Elene.

A Cobasi oferece a todos os seus colaboradores treinamento desenvolvido e concedido pela equipe de Educação Corporativa da empresa, formada por psicólogos, veterinários e biólogos. O objetivo é preparar o time para oferecer atendimento ao cliente e preparo técnico no setor em que atuam. Ainda, com a iniciativa, é possível oferecer para a equipe um plano ascendente de carreira.

Criada em 2013, a TransEmpregos tem a missão de trabalhar junto as empresas para confrontar a discriminação e o preconceito causadores da grande dificuldade de acesso a empregos pela população trans. Além da divulgação de vagas, ainda atuam ajudando as empresas na criação de um ambiente acolhedor.

“Quando a inclusão abraça a diversidade, construímos pontes para a construção de um mundo melhor, e esse trilhar tem sido muito prazeroso ao lado da Cobasi”, declara Maite Schneider, cofundadora da Transempregos.

