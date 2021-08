CMB busca startups na área de construção para programa de aceleração

A Construtora Barbosa Mello (CBM), empresa mineira com mais de 60 anos, recebe até 20 de agosto inscrições de startups e empresas interessadas em participar de seu Hub de Inovação aberta e Aceleração de desafios, o CBM Lab. As inscrições podem ser realizadas no site da empresa e as startups selecionadas passarão por um pitch no dia 27.

Startups selecionadas terão como benefício convívio com profissionais que são referência no mercado, acesso à estrutura da Barbosa Mello, auxílio financeiro para o projeto piloto, e oportunidade de investimento caso sua ideia venha a ser acelerada. As soluções geradas podem ser utilizadas em grandes obras de infraestrutura do Brasil. O CBM Lab ajudará a escalar vários pequenos negócios do setor, estimulando o empreendedorismo e a inovação na construção.

Confira abaixo os seis desafios propostos:

- Alertas para prevenção de acidentes: Buscar soluções focadas de comunicação em tempo real de incidentes, emissão de alerta de potenciais acidentes, tecnologia intuitiva para usuários, automatização do monitoramento dos riscos, tecnologia à prova de uso ininterrupto, entre outros recursos.

- Logística de Entrega de EPI: Buscar soluções que preveem entrega ágil e assertiva nas frentes de serviço para cada colaborador, controle e gestão da reposição de estoque, visão comparativa entre planejamento e entrega, além de solução tecnológica de acordo com as normas regulamentadoras.

- Plataforma para Apropriações: Nas obras, os índices de produtividade precisam ser apurados para realimentação do planejamento e controle. O objetivo desse desafio é captar soluções que resultem em apuração ágil, padronizável e comparável entre as obras; captura das informações online e offline; e retroalimentação sistematizada para as demais áreas da empresa.

- Comunicação Interna: O time CBM é formado por colaboradores de diferentes perfis, que atuam em obras por todo o Brasil, incluindo áreas remotas. A ideia é buscar soluções para comunicação interna de forma integrada e digital, com garantia de integridade e segurança, ao mesmo tempo em que estimula a interação entre os colaboradores como ferramenta digital de aprendizagem e engajamento, flexível aos diferentes níveis.

- Canteiro Inteligente: Após o fechamento do escopo de um contrato, iniciam-se as aquisições necessárias para a montagem de estrutura do canteiro de obras. O intuito desse desafio é encontrar soluções de canteiro inteligente para mobilização de obras, alinhadas aos pilares do ESG (ambiental, social e governança) da CBM, que permitam reduzir o prazo de mobilização, melhorar indicadores de sustentabilidade, reduzir custos totais relativos ao canteiro, e melhorar o índice de satisfação de clientes, colaboradores e comunidade.

- Treinamento: O objetivo é encontrar uma metodologia adequada para os diferentes perfis nas obras, gerando eficiência na aprendizagem e satisfação dos colaboradores; desenvolvimento da cultura digital nos colaboradores; e gestão de todo o ciclo de treinamento.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube