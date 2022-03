Clash Royale faz aniversário celebrando a consolidação do modelo freemium

Por Cauê Madeira*

Clash Royale é um jogo para celular multiplayer em tempo real desenvolvido pela finlandesa Supercell. Gratuito, mas com opções de compra ingame, o título traz personagens de outro jogo de sucesso da empresa, o Clash of Clans. Em um mix de jogo de cartas com estratégia em tempo real, os jogadores coletam e atualizam tropas, feitiços e defesas variadas.

Com mais de 1,4 bilhão de downloads na conta, o Clash Royale completa seis anos agora em março. Ao lado de títulos como Pokémon Go, Candy Crush, Free Fire e Arena of Valor, o título celebra uma revolução promovida pelo formato free2play, ou freemium.

Desde que os smartphones se tornaram um aparelho eletrônico muito mais acessível do que os PCs e consoles, vimos o público gamer se transformar por completo. Antes um hobby caro e pouco acessível, passou a estar disponível à distância de um toque.

Com isso tivemos a explosão de jogos que são gratuitos, mas que oferecem opções de compra dentro do jogo, como é o caso de Clash Royale.

Para celebrar a data, de 12 a 24 de março os jogadores poderão enfrentar novos desafios no jogo para ganhar pontos, conquistas e recompensas que ajudam a contribuir para uma classificação global atualizada diariamente para sua equipe.

Ao final da competição, a equipe vencedora receberá uma recompensa secreta a ser revelada na sede da Supercell, em Helsinque.

Confira o cronograma de atividades:

12 a 16 de março — Início do Desafio do Evento do Torneio Royale

17 a 20 de março — Desafio 2v2

21 a 24 de março — Desafio do Elixir Infinito

Mais informações estão disponíveis no site do Royale Crown Down, onde os jogadores podem inscrever-se diretamente com seu Supercell ID. Assim que terminar a inscrição, o jogo atualizará automaticamente seu progresso no evento.

*Cauê Madeira é sócio-diretor na Loures Consultoria

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também