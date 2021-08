Circuito SulAmérica beneficiou mais de 2,8 milhões com arte e esporte

Mais de 2,8 milhões de brasileiros foram impactados, desde 2008, pelo Circuito SulAmérica de Música e Movimento, programa criado pela SulAmérica para fomentar a cultura e o esporte no país. Por meio das leis de incentivo, já foram patrocinados espetáculos de sucesso, como Tim Maia: Vale Tudo, As Noviças Rebeldes, Cazuza: Pro Dia Nascer Feliz, Palavra Cantada, Turma da Mônica: O Show e Vamp: O Musical. Também foram apoiados eventos que buscam incentivar a prática de atividade física, como o Up Night Run, além de projetos socioculturais e socioesportivos.

Em 2021, o Circuito SulAmérica apoia 38 iniciativas, em todo o país, sendo 25 delas de cunho social e sem fins lucrativos, que beneficiam diretamente mais de 17 mil pessoas e geram cerca de mil empregos diretos e indiretos. Entre os projetos selecionados, neste ciclo, estão a Cia BEMO de Ballet (RJ), a Cia Teatro Transforma (RJ), o Tênis para Todos de Paraisópolis (SP), a Escolinha de Triathlon de Aquiraz (CE), a Fundação Tênis (RS) e o Leitura na Amazônia (AM), projeto da ONG Vaga Lume.

Apoiada desde 2017, a Orquestra Ouro Preto, de Minas Gerais (MG), realizará neste ano uma série de lives com grandes nomes da Música Popular Brasileira. A primeira delas acontece em agosto, com Fernanda Takai. Depois tem ainda Diogo Nogueira, Ana Carolina, Alceu Valença e Lulu Santos como os próximos convidados. A SulAmérica patrocina a Academia da Orquestra Ouro Preto, programa de formação musical de talentos com 42 alunos bolsistas, que farão a abertura das duas primeiras lives sessions.

