Cielo se une a plataforma digital de vendas, facilita turismo no RJ e movimenta R$ 2 mi em 8 meses

Segundo levantamento da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) realizado este ano, o Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais conhecida no exterior. Tamanha importância exige preparo para receber turistas.

Pensando nisso, a Cielo e a Destinow, se uniram em uma iniciativa que tem o objetivo de descomplicar o turismo na capital carioca, utilizando soluções integradas a uma aplicação própria. A combinação permite aos varejistas do trade turístico acesso a opções para ampliar a receita. Em oito meses de atividade comercial, os parceiros movimentaram mais de R$2 milhões em vendas de ingressos.

O turista, por sua vez, consegue comprar seu tíquete para atrações, como o Bondinho ou o Cristo Redentor, com facilidade, antecedência e sem filas onde ele estiver – celular, computador, totem presencial – e quando ele quiser com rapidez.

Expansão

A solução pode ser disseminada para todos os setores vinculados ao turismo. Há no Rio de Janeiro quase 6 mil hotéis, 10 mil restaurantes, mais de 300 quiosques e cerca de 41 mil taxistas, potenciais usuários da tecnologia que podem incrementar suas receitas e rendas ao oferecer a solução a quem visita a cidade.

Até então, a parceria já alcançou 50 clientes da Cielo e os estabelecimentos e empreendedores interessados em usar o sistema receberão treinamento e acompanhamento de especialistas da Destinow. Assim, eles poderão passar a vender, além de sua atividade comercial, os tíquetes da plataforma de turismo. As vendas serão comissionadas para o lojista, o que poderá gerar uma nova fonte de receita para seu estabelecimento.

“O principal objetivo dessa iniciativa é estimular a formalização do turismo na cidade, oferecendo praticidade, segurança e variedade de oferta para o turista. E para o varejista, mais uma fonte de renda através das comissões que receberá pela comercialização dos atrativos”, diz Alexander Balardjischvili, CEO da Destinow. “Esperamos que essa facilidade ajude até a aumentar a permanência do turista na cidade, o que impulsiona ainda mais a economia e o setor do turismo”.

Para Renata Daltro, vice-presidente comercial de grandes contas da Cielo, o projeto é importante para demonstrar como a companhia está preparada para embarcar em ideias inovadoras e que tragam ainda mais facilidades e satisfação para a experiência de compra.

“Essa solução é um exemplo de como nós conseguimos colocar a adquirência de forma onipresente em diversos tipos de experiências, promovendo cada vez mais a omnicanalidade e integração de soluções. O foco é no consumidor, do ponto de vista de conveniência, e do varejista, que passa a ter oportunidades ampliadas de receita com uma jornada de pagamento fluída e garantida pelo alto padrão de segurança da Cielo. Este trabalho tem um potencial enorme para ser replicado em outras cidades brasileiras por meio da nossa tecnologia e para benefício dos turistas. Nós já facilitamos pagamentos no transporte urbano de muitas cidades, agora chegou a vez dos pontos turísticos", diz Renata.

