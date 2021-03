Destaques nas redes, Cid Gomes ataca e Hélio de Paula posta foto com Bolsonaro

Postagens sobre o agravamento da pandemia no Ceará, criticando as aglomerações promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro, fizeram o senador Cid Gomes (PDT-CE) se destacar nas redes sociais nos últimos sete dias. Entre seus posts com maior engajamento está um em que relata ter recebido inúmeros pedidos de ajuda para internação em leitos de UTI.

A publicação teve mais de 1,7 mil comentários e 529 compartilhamentos. Com isso, o parlamentar avançou 19 colocações e alcançou o 9º lugar no ranking FSBInfluênciaCongresso, que aponta os parlamentares mais atuantes nas redes sociais.

As medidas de combate à Covid-19 e o debate sobre o novo auxílio emergencial também alavancaram dois senadores da Rede, que subiram cinco posições: Fabiano Contarato (ES) pulou do 12º para o 7º lugar, e Randolfe Rodrigues (AP) chegou a 8º. Por outro lado, Rogério Carvalho (PT-SE) e Marcos do Val (Podemos-ES) perderam sete colocações. O petista recuou para 13º, e o senador capixaba caiu para 15º.

O topo do ranking continua a ser dominado pelos senadores Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), que chegou à 1ª colocação, seguido por Humberto Costa (PT-PE) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO). Os três ja lideravam a lista na semana passada, apenas em ordem diferente. O Podemos, com quatro nomes, é o partido com mais representantes entre os 15 membros do Senado mais influentes. O PT vem em seguida, com três.

Câmara

Na Câmara dos Deputados, dois deputados bolsonaristas destacam-se nesta semana por motivos opostos.

Hélio Lopes (PSL-RJ) subiu dez posições e chegou ao 14º lugar após participar de eventos ao lado do presidente Jair Bolsonaro, a quem chama de “irmão”.

Publicação sua no Twitter, dentro do avião presidencial em direção ao Ceará, lhe rendeu mais de 4 mil curtidas e 500 compartilhamentos. Críticas ao fechamento do comércio devido ao agravamento da pandemia também o ajudaram a avançar na lista dos 20 mais influentes da Câmara.

O também governista Otoni de Paula (PSC-RJ), no entanto, caiu 12 colocações e estacionou em 19º, após discurso dúbio em relação a Bolsonaro nas redes. Nos últimos dias, ele divulgou vídeo em que sugere ter insatisfações em relação a comportamentos do presidente, mas pede a seus seguidores que guardem eventual descontentamento em nome da preservação do governo.

Outro destaque do período foi o deputado André Janones (Avante-MG), que subiu cinco posições e chegou a 3º. Ele tirou a posição de Bia Kicis (PSL-DF), que caiu para 4º. Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, ambos do PSL de São Paulo, continuam em 1º e 2º, respectivamente. O PSL, com sete integrantes listados, é o partido com mais nomes no ranking.

