CESAR anuncia abertura de operação em Portugal sobre educação e inovação

O CESAR, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, que atua na educação e inovação impulsionando organizações e potencializando suas estratégias digitais, anuncia mais um passo importante em sua trajetória: a partir do dia 11, terça-feira, a organização passa a contar com uma unidade em Portugal, na cidade de Aveiro. O movimento faz parte da estratégia de internacionalização do centro para a atuação em toda a Europa.

Aveiro, além de ser conhecida por sua vocação tecnológica, é uma ótima base para o deslocamento a outras regiões do país, pois está localizada entre dois importantes centros econômicos portugueses: as cidades de Lisboa e Porto. O CESARE, CESAR Europa, como se chamará a operação do Centro no país europeu, chega para integrar e contribuir com os ecossistemas de educação e inovação de base tecnológica na região.

“O CESAR Europa é um marco na estratégia de expansão do CESAR, para construção de uma rede de educação e inovação com integrantes em diversos continentes. É uma oportunidade para aprendermos e ampliarmos o conhecimento a partir de outras realidades”, diz Eduardo Peixoto, CEO do CESAR.

O CESAR está presente em diversas cidades do Brasil – além de sua matriz em Recife, está em Curitiba (PR), Manaus (AM), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) – e no exterior, na Flórida (EUA), com atendimento comercial focado especificamente no mercado da América do Norte. A célula portuguesa inicia sua operação com escritório local em Aveiro, contando com um time que já reside no país, a exemplo de Deric Guilhen, representante do Centro em Portugal.

Giordano Cabral, Presidente do conselho do CESAR, acrescenta: "Estamos muito contentes em anunciar um passo tão importante na história do CESAR. Portugal tem uma aproximação muito forte com o Brasil e nós já temos parceiros, clientes e operações por lá, o que nos encoraja ainda mais a dar este passo tão relevante para a organização”.

O CESAR encerrou o ano de 2022 com crescimento de 37% da receita e investirá cerca de R$32 milhões em 2023, montante que ajudará o Centro a se desenvolver e levar mais inovação e resultados positivos para toda a sociedade - nacional e internacionalmente.

Porto Digital

A ação do CESAR é parte de um movimento maior: a chegada do Porto Digital em Portugal. O Porto Digital, ecossistema de inovação do Recife, com +365 empresas embarcadas e R$4,75 bilhões de receita, também está de malas prontas para Aveiro.

O CESAR foi a primeira empresa a fazer parte do Porto Digital. Agora, a história se repetirá em terras portuguesas: o CESAR Europa é a primeira instituição do chamado Porto Digital Europa.

“O Porto Digital comemora essa chegada do CESAR em Aveiro, já como os primeiros frutos da instalação do nosso parque tecnológico em terras europeias. Temos certeza de que isso é apenas o começo. Outras instituições e empresas vão acompanhar esse movimento para transformamos o Porto Digital em Aveiro num local de referência em inovação e tecnologia para toda a Europa”, afirma Pierre Lucena, Presidente do Porto Digital.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Alice Sosnowski: A solução está nas habilidades humanas

Como os totens de autoatendimento impactam o segmento de food service

Glaucia Guarcello: 7 Lições que aprendi no SXSW 2023