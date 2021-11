Centro Popular de Compras de SP tem estrutura com gás natural encanado

O Centro Popular de Compras São Paulo (Feira da Madrugada), entregue pela prefeitura da Cidade de São Paulo, será o maior centro de compras popular das Américas. A estrutura conta com 182 mil metros quadrados, com quatro mil boxes, 1.260 lojas, 315 vagas para ônibus de turismo e 37 espaços para a instalação de fast foods.

A Comgás, maior distribuidora de gás natural encanado do Brasil, abastecerá toda a praça de alimentação, garantindo fornecimento contínuo do energético, além de maior segurança aos lojistas e consumidores, já que dispensa a necessidade de ser estocado e, por ser mais leve que o ar, dissipa-se com mais facilidade.

A previsão da companhia é que sejam consumidos cerca de dez mil metros cúbicos por mês, advindos principalmente de equipamentos utilizados na praça de alimentação, como fogões, fornos e fritadeiras a gás natural.

A nova estrutura garante melhores condições de trabalho aos pequenos comerciantes, incentivando o microempreendedorismo, e ainda incrementa a atividade econômica na região, com geração de 20 mil empregos diretos.

“Estamos orgulhosos de oferecer uma solução energética que proporciona mais segurança, conforto e praticidade para esse importante comércio popular da capital paulista”, declara José Eduardo Moreira, diretor Comercial da Comgás.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também