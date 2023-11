Centro Brasileiro de Relações Internacionais celebra 25 anos com seminário especial

Esta semana, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais - CEBRI, comemora 25 anos de história. A instituição, fundada por um grupo de embaixadores, intelectuais e empresários, é o único think tank do Brasil dedicado exclusivamente à promoção da agenda internacional do país, fortalecendo a inserção no cenário global e influenciando políticas públicas.

Para celebrar a marca de um quarto de século de atuação, será realizado um seminário especial no Palácio da Cidade, em Botafogo, no Rio de Janeiro, no dia 10 de novembro.

Celebrando e planejando relações internacionais

Com o tema “De onde viemos e para onde vamos”, o seminário contará com a participação de palestrantes renomados com atuação e trajetória ligadas ao CEBRI, como Ilona Szabó, Pedro Malan, Izabella Teixeira, André Corrêa do Lago, Luiz Fernando Furlan, e muitos outros nomes, como Gilberto Gil, que compartilharão suas perspectivas sobre temas atuais e cruciais para as relações internacionais do Brasil.

Os debates e palestras vão ser transmitidos ao vivo pelo canal do CEBRI, no Youtube.

O CEBRI

O Centro Brasileiro de Relações Internacionais é uma instituição de prestígio, considerada referência para think thanks. O CEBRI constrói expertise em questões internacionais, e tem o objetivo de servir como um centro de excelência que promove o diálogo entre os setores público, privado e acadêmico.

“Desde 1998, o CEBRI acompanha de forma atenta as transformações do Brasil e do mundo. Nos últimos 25 anos, ampliamos nossa rede e fortalecemos nosso compromisso com a inserção internacional do país. Em 2024, elevamos nossa atuação a um novo patamar, assumindo papel central na agenda do T20 durante a presidência brasileira do G20 e, em 2025, papel importantíssimo na COP30 — agendas cruciais para o Brasil.”, afirma Julia Dias Leite, Diretora-Presidente do CEBRI.

Entre os fundadores da instituição estão nomes de destaque, tanto no cenário nacional quanto internacional, como Luiz Felipe Lampreia, Maria do Carmo (Kati) Nabuco de Almeida Braga, Celso Lafer, Walther Moreira Salles, Eliezer Batista da Silva e muitas outras personalidades.

