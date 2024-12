CCR Mobilidade investe mais de R$ 960 milhões nos sistemas metroferroviários de SP, BA e RJ

A CCR Mobilidade, responsável pelos negócios de mobilidade urbana do Grupo CCR, com atuação em SP, RJ e BA, chega ao fim do ano com avanços significativos em modernização, sustentabilidade e inovação. Com um investimento de mais de R$ 960 milhões realizados ao longo dos três primeiros trimestres de 2024, a empresa reafirma sua posição de liderança no Brasil e é o sétimo maior operador do mundo, consolidando-se como a maior operadora privada de trilhos das Américas.

Avanços nas operações e novos projetos

Entre os principais destaques estão a modernização das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, em São Paulo; a conclusão de 68 projetos no Metrô Bahia; e o investimento de R$ 365 milhões no Terminal Gentileza, no sistema VLT Carioca, no Rio de Janeiro.

Já em relação aos resultados operacionais, nos nove primeiros meses de 2024, a CCR Mobilidade teve um Ebitda ajustado de R$ 1,56 bilhão, um crescimento de quase 10% sobre o mesmo período do ano anterior. Ainda, ampliou suas receitas complementares em 30%.

Foram abertas 85 novas operações comerciais, totalizando 536 lojas e quiosques em diferentes instalações. Entre os destaques estão os novos malls inaugurados: Vila Sônia, na Linha 4-Amarela, em São Paulo; TIG na Estação Gentileza, no VLT Carioca, no Rio de Janeiro; além das unidades na Estação Acesso Norte e no Terminal Acesso Norte, no Metrô Bahia. A diversificação de receitas foi reforçada com três novos contratos de naming rights e com a venda de serviços personalizados para eventos de grande porte, como a Fórmula 1. Somente para o GP, 60% do público utilizou o transporte ferroviário, evidenciando a capacidade da operação em atender grandes demandas.

Desde que assumiu a concessão das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, a ViaMobilidade já investiu R$ 3,9 bilhões na modernização do sistema, manutenção preventiva e melhorias das estações, pelas quais passam aproximadamente 800 mil clientes por dia. Em dezembro de 2024, o 36º novo trem adquirido chegou ao pátio da concessionária e entrará em operação até o final de janeiro de 2025.

Tecnologia e sustentabilidade em destaque

Esses investimentos refletem o compromisso da CCR Mobilidade em aprimorar a experiência dos passageiros. Entre janeiro e setembro, a empresa revitalizou cinco estações – sendo quatro das linhas 8 e 9 e uma da Linha 4 –, transportou 693 milhões de pessoas, um crescimento de 6,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em 2024, os investimentos em tecnologia cresceram 51% em relação a 2023, com iniciativas como o uso de drones e robôs para limpeza e roçada em fase de teste. No campo da sustentabilidade, a empresa alcançou 100% de uso de energia renovável, com ações como a parceria em um complexo eólico no Piauí, aquisição de créditos de energia renovável e obtenção de certificados internacionais (IRECs).

No âmbito social, iniciativas apoiadas pelo Instituto CCR impactaram 1,5 milhão de pessoas em comunidades na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, com ações voltadas à saúde, educação, cultura e desenvolvimento sustentável. Destaque para o programa Caminhos para Saúde, que atingiu mais de 30 mil pessoas com serviços gratuitos de aferição de pressão, glicemia e colesterol nas estações operadas pela CCR Mobilidade.

Perspectivas para 2025

Segundo Marcio Hannas, presidente da CCR Mobilidade, o plano para 2025 prevê continuidade de expansão por meio de novos negócios, receitas acessórias e modernização dos sistemas. “Queremos liderar o futuro da Mobilidade. Buscamos ser referência no setor em inovação, tecnologia e sustentabilidade, tudo com eficiência e qualidade na prestação de nossos serviços”, afirma.

Atualmente, a CCR Mobilidade transporta cerca de 3 milhões de passageiros diariamente, operando uma malha de 189 km de trilhos, 130 estações, 10 terminais e 17 embarcações.

Nota regional: Metrô Bahia

No ano em que a concessão completou 10 anos, a CCR Metrô Bahia concluiu 68 projetos de melhorias no sistema metroferroviário de Salvador. Em 2024, a média diária foi de 400 mil passageiros, com um recorde de 10,7 milhões em agosto. Para 2025, os 40 trens de sua frota terão um layout renovado, com design moderno e mais clean.

