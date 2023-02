Casa do BBB23 vai vigiar a energia em parceria com a Squair

Por Bússola

Durante a 23ª edição do Big Brother Brasil, os participantes não serão os únicos vigiados. Por meio de uma parceria com a Globo, a Squair – startup que desenvolve soluções para gestão inteligente de ativos energéticos – vai monitorar os quadros elétricos de toda a estrutura da casa onde acontece o reality show mais assistido do país.

Serão instalados 35 medidores de energia espalhados por todos os circuitos críticos de engenharia da Globo que atendem o BBB. Isso inclui o sistema de nobreaks, o sistema elétrico de iluminação cênica que é utilizado no interior da casa e também toda a parte de serviço, onde estão os painéis de câmeras, motores, disjuntor do quarto do líder, de iluminação fria, Led e de outras fontes de luz. Quadros voltados para efeitos especiais e diferentes provas também serão monitorados. Além disso, será monitorado o circuito de energia do sistema de HVAC (ar-condicionado).

Desenvolvida com tecnologia IoT, a solução da Squair é capaz de conectar todos esses ativos, reunindo os dados gerados a partir do uso de cada um deles em apenas uma tela. Os sensores permitem, de forma remota, o acompanhamento em tempo real por 24 horas do comportamento do maquinário onde estão acoplados.

Com isso, a automação do processo de monitoramento garante maior segurança para a equipe responsável pela operação crítica e possibilita reações mais rápidas aos imprevistos captados pelos sensores. A aplicação dos sensores também impacta na redução de desperdício de energia e dos custos operacionais, já que maximiza a operação da máquina.

Por meio de soluções tecnológicas para possibilitar maior eficiência energética e controle do consumo a empresas, a startup visa ainda incentivar práticas mais sustentáveis. Um relatório produzido ao final do monitoramento mede também o impacto ambiental do projeto através da emissão de CO2. Assim, aponta caminhos para a compensação de carbono.

“Criamos tecnologia para mostrar a importância do consumo e da produção responsáveis para combater o desgaste dos nossos recursos naturais e como essas medidas geram benefícios para o negócio. Com a parceria com o programa de maior audiência no país para o monitoramento de longo prazo, esperamos que o mercado entenda o valor de estar comprometido a implementar práticas sustentáveis em grandes projetos”, afirma Nataly Parga, cofundadora e CDO da Squair.

Hoje, a Squair faz parte do Hurb, empresa de tecnologia com a maior plataforma de viagens online do Brasil. Com o negócio especializado em sustentabilidade, a OTA pretende viabilizar soluções de gestão energética à sua rede de parceiros no setor turístico.

