Carreira: 4 séries para expandir o vocabulário corporativo em inglês 

Nem todo mundo tem tempo de expandir o vocabulário em inglês em viagens ou experiências no exterior. E para quem trabalha em ambiente corporativo, que utiliza uma série de jargões e que pode envolver comunicação no cenário global, esse pode ser um grande problema.

Mas aprender inglês não precisa ser uma atividade inteiramente formal. Muitas pessoas aprendem, por exemplo, vendo séries de TV estrangeiras. Pensando nisso, convidamos os professores da Save Me Teacher para recomendar séries que se passam em cenários com vocabulário que pode ser utilizado no ambiente corporativo.

Para garantir a qualidade da experiência os professores da plataforma, especializada em cursos de inglês voltados para o ambiente profissional, listaram 4 séries indicadas ao Emmy de 2025:

1. The White Lotus:

Essa série possui um tom satírico e até irônico, o que pode ser divertido para aprender expressões coloquiais e para conhecer pessoas novas. Além disso, é uma excelente opção para ampliar seu vocabulário, pois traz muitos diálogos sociais, e em diferentes sotaques.

Um exemplo divertido é a cena em que os funcionários de um hotel de luxo na Tailândia recepcionam os novos hóspedes. Esta é uma ótima forma de treinar como dar as boas-vindas a estrangeiros.

Exemplos:

“Welcome to the White Lotus” (Bem-vindos ao White Lotus)

“How was your flight?” (Como foi o seu voo?)

“How did you find us? (Como nos encontrou? / Como ficou sabendo sobre nós?)

“Come right this way.” (Por aqui, por favor. / Pode me acompanhar por aqui.)

2. Hacks (Medíocres):

Hacks é uma comédia dramática que vai explorar a relação profissional entre Deborah Vance, uma comediante de Las Vegas, e Ava Daniels, uma jovem escritora de comédia. A dupla deve trabalhar juntas para modernizar o material de Deborah e lidar com os desafios do mundo do entretenimento. Tudo isso enquanto lidam com suas próprias diferenças.

Na cena analisada por Carla D’Elia, professora da Save Me Teacher, uma atriz e comediante recebe uma notícia do seu agente que pode impactar muito a sua carreira.

Exemplos:

“Can we chat in private for a sec?” (Podemos conversar em particular por um segundo?)

“There has been a change of plan.” (Houve uma mudança de planos.)

“We'll just make it work.” (A gente vai dar um jeito.)

3. Severance (Ruptura):

Essa série examina de forma bastante criativa como a separação entre trabalho e vida pessoal pode afetar a identidade e o bem-estar dos funcionários. E ela faz isso de forma bastante radical – como, por exemplo, em uma cena de um bate-papo durante um coffee break:

Exemplos:

“Back to work, slackers.” (De volta ao trabalho, preguiçosos.)

"Look at you all dewy‑mouthed.” (Olhe só você, todo derretido.)

4. The Bear (O Urso):

Nessa série, uma premiada chef acaba de retornar à sua cidade natal, Chicago com a chance de gerenciar uma caótica cozinha. O detalhe é que se trata da lanchonete de carne italiana de seu falecido irmão.

Em uma das cenas do seriado, uma mulher vai buscar emprego como sous chef em um restaurante e a entrevista é bem inusitada, espontânea. Ela fala direto com o dono do restaurante, um chef famoso – o que rende dicas interessantes:

Exemplos:

“That’s some serious heat.” (Isso é um desafio de verdade.)

“So you know the drill.” (Então você já sabe como funciona.)

E essas são apenas algumas das séries entre as indicadas à premiação que podem ajudar os estudantes a aprimorar seu vocabulário em inglês. Uma dica extra é começar assistindo com o áudio em inglês e legenda em português. Depois, trocar para legenda em inglês. Por fim, se estiver se sentindo mais confiante, revisitar seus episódios favoritos apenas com o áudio original, sem legendas.