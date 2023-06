Carrefour cria programa de contratação para famílias de baixa renda no Pará

Em cerimônia realizada no dia 22 de junho na cidade de Belém, capital do Pará, o Grupo Carrefour Brasil, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) lançou o programa de contratação de beneficiários do CadÚnico e do Bolsa Família, que tem como objetivo gerar emprego e renda para as pessoas cadastradas nestes projetos sociais.

Para Delcio Sandi, diretor de Relações Governamentais do Grupo Carrefour Brasil, a parceria com o MDS está alinhada com os pilares estratégicos do Grupo voltados para o combate à fome e à geração de empregos. “Para nós, é uma realização e um compromisso fazer parte da construção de uma nova realidade para nossos colaboradores. Esperamos que eles sejam muito felizes e que possam, juntos conosco, crescer e se desenvolver profissionalmente,” afirma. “Nós havíamos contratado cinco pessoas em Teresina e, agora, contratamos mais cinco na cidade de Belém. A iniciativa reforça nosso compromisso em tornar a sociedade mais igualitária. Como maior empregadora privada do país, é nosso papel proporcionar, por meio do trabalho, mais inclusão e oportunidade de crescimento para todos e todas”, complementa.

Cerimônia

O evento contou com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias; Luiz Carlos Everton de Farias, secretário de Inclusão Socioeconômica do MDS; Paulo Gaia, superintendente Regional do Trabalho no Pará; Jane Matos, assessora especial para Assuntos Parlamentares e Federativos do MDS; e Eliane Pinto, ouvidora geral do MDS, além do executivo Delcio Sandi, diretor de Relações Institucionais do Grupo Carrefour Brasil. Os novos colaboradores Tarciso Cruz, Tamara Pompeu, Leno Alves, Carla Juliane e Mariene Cohen, iniciarão suas atividades no dia 3 de julho.

Essa é a segunda ação para contratações de beneficiários do Bolsa Família realizada pelo Grupo Carrefour Brasil em parceria com o MDS. No final de março, foi realizado um evento em Teresina, no Piauí, para a consolidação desse programa inédito e assinatura do termo de cooperação. Na ocasião, outras pessoas tiveram suas contratações formalizadas para atuar no Atacadão, no Sam’s Club e no Carrefour Hipermercado. A iniciativa vai contemplar mais de 6 mil inscritos no CadÚnico em todo o país.

