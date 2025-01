Mass Customization é estratégia de treinamento que garante fidelização de colaboradores e executivos

Por Carol Goyatá*

O mundo está cada vez mais corrido e exige respostas mais ágeis e instantâneas de todos nós, especialmente dos líderes e tomadores de decisão. Diante da aceleração da Inteligência Artificial e da chamada Era do Conhecimento, é fundamental que as ações estratégicas sejam baseadas em dados e informações, exigindo dos profissionais um maior nível de competência no trabalho.

Acredito na estratégia de Mass Customization como poderosa ferramenta de auxílio para programas de treinamento e desenvolvimento. Tal estratégia tem como objetivo aliar customização e escala em programas de T&D, fazendo uso de alavancas críticas como conexão com os desafios de negócio e público-alvo, robustez da metodologia educacional e tecnologia.

Adicionando complexidade ao contexto como um todo, vem o fato de que profissionais de todos os níveis hierárquicos estão sendo bombardeados com informações constantes, muitas vezes gerando ansiedade e aversão a processos de treinamento e desenvolvimento. Desta maneira, vemos uma evasão em soluções digitais de desenvolvimento que pode chegar a 90%, especialmente em plataformas massivas como os MOOCs. Neste cenário ficam claros os desafios para engajar os colaboradores das empresas em programas de T&D, evidenciando a necessidade de métodos mais eficazes e personalizados.

Como funciona o Mass Customization

A ideia principal da Mass Customization é oferecer uma experiência de aprendizagem personalizada em larga escala, adaptada às necessidades do negócio e individuais dos colaboradores. Como isso é possível? A partir do mergulho aprofundado no negócio, nas necessidades do público-alvo, reconhecendo seus diversos estilos de aprendizagem e utilizando tecnologias, estratégias pedagógicas, conteúdos e suportes variados para atender aos diferentes perfis de profissionais. Ganha-se em escala, ganha-se em agilidade, ganha-se em poder de atração, ganha-se em resultados.

Como há flexibilidade na jornada de aprendizagem, os participantes têm a liberdade de escolher temas, projetos e métodos de estudo que se alinhem melhor aos seus interesses e estilos de aprendizagem. Além disso, o uso de múltiplos recursos, como vídeos, textos e quizzes, permite que os colaboradores aprendam de maneiras que melhor se adaptem a eles.

A tecnologia desempenha um papel crucial na personalização em massa

Plataformas digitais, inteligência artificial (IA) e outras ferramentas são utilizadas para adaptar a jornada do aluno, proporcionando uma experiência de aprendizado mais envolvente e eficaz. Ferramentas de avaliação personalizadas, por exemplo, ajustam-se conforme o progresso e as habilidades do aluno, oferecendo feedback em tempo real.

Exemplo de sucesso do Mass Customization

Um case recente de sucesso, com o qual tive a oportunidade de colaborar na DOT Digital Group, aconteceu em uma empresa de um setor da economia que mais tem se modernizado nos últimos anos: o agronegócio.

A estratégia foi aplicada para treinar 128 mil colaboradores em escala global sobre temas regulatórios e de compliance. A solução desenvolvida pelo DOT Digital Group incluiu uma jornada de aprendizagem modularizada e flexível, segmentada para diferentes públicos-alvo (administrativo e operacional). Essa abordagem personalizada não só facilitou o cumprimento das auditorias anuais, evitando multas e danos à reputação da marca, como também engajou emocionalmente os colaboradores, utilizando metodologias ativas e contextualizadas.

Pilares para o Sucesso da Mass Customization

Para que a Mass Customization seja eficaz, alguns pilares críticos devem ser observados:

Alinhamento Estratégico : a personalização deve estar alinhada com as metas e objetivos estratégicos da empresa, garantindo que os programas de T&D contribuam diretamente para o sucesso do negócio.

Modularidade e Flexibilidade : a estrutura dos programas de T&D em módulos independentes permite que a aprendizagem seja personalizada e adaptada às necessidades dos colaboradores.

Interatividade e Engajamento : a interatividade é chave para manter os colaboradores motivados. Ferramentas como gamificação, storytelling e casos práticos são essenciais para criar uma conexão emocional com o aprendizado.

Escalabilidade : a tecnologia deve ser usada para escalar os programas de desenvolvimento, mantendo a eficácia e a personalização, mesmo em grandes organizações.

Feedback Contínuo e Avaliação : o monitoramento do progresso de aprendizagem dos colaboradores com feedbacks contínuos são etapas essenciais para garantir a eficácia dos programas de T&D.

A ideia, portanto, é contribuir para que as empresas ampliem as suas capacidades de treinamento para responder aos desafios de um mercado cada vez mais competitivo e diversificado. Isso é fundamental para desenvolver as habilidades da equipe, fortalecer a lealdade e o engajamento dos colaboradores e promover o desenvolvimento e o crescimento organizacional.

*Carol Goyatá é COO e especialista em desenvolvimento de pessoas do DOT Digital Group

