Caramuru divulga relatório de sustentabilidade com metas para uso de água

A Caramuru Alimentos, empresa brasileira líder de processamento de soja, milho, girassol e canola, divulgou o seu segundo Relatório de Sustentabilidade, elaborado em conformidade com as Normas GRI (Global Reporting Initiative) e SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Dentre os destaques que o relatório traz, estão: estabelecimento de metas para redução no consumo de água e reuso de efluentes, buscando chegar a 20% e 70% até 2025, respectivamente; e impactos sociais na cadeia de valor, inclusive com a empresa integrando 12,5% dos fornecedores de matéria-prima ao Programa Sustentar.

“Em 2022, atingimos pela quarta vez consecutiva resultados que mantêm nosso ritmo de crescimento sustentável e responsável. A companhia mais uma vez demonstrou suas fortalezas ao lidar com desafios e captar oportunidades ao longo do período, atendendo mercados locais e internacionais, com um mix de produtos sólidos e atento às tendências dos nossos consumidores”, diz Júlio César da Costa, CEO da Caramuru,

Outros pontos que o levantamento traz são o direcionamento de R$203 mil em recursos para desenvolvimento cultural, esportivo, educacional e social na iniciativa do Programa Aprendendo com Você, e de R$147 mil em renda gerada para catadores associados por meio da parceria com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis e Amigos do Meio Ambiente.

Qual a função do relatório de sustentabilidade?

O relatório pontua informações sobre as atividades da Caramuru, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), das Nações Unidas, destacando o seu modelo de governança corporativa, engajamento com colaboradores, fornecedores e demais públicos, cadeia de valor, aspectos ambientais e planejamento estratégico para lidar com os desafios e oportunidades do setor. A trajetória da Companhia ao longo de 2022 é apresentada, bem como dados relevantes, incluindo cinco plantas industriais, 58 unidades armazenadoras de grãos, próprias e alugadas, as unidades de transbordo em São Paulo e Pará, além do terminal no porto de Santana no Amapá.

“Por meio do nosso Programa de Liability Management, captamos recursos com a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), em sintonia com os Green Bonds Principles, e com o PPE Sustentável (Pré-Pagamento à Exportação), nos valores de R$956 milhões e US$80 milhões, respectivamente. As metas atreladas ao financiamento dizem respeito a dois grandes desafios do setor: emissões de gases de efeito estufa (GEE) e rastreabilidade da cadeia de fornecimento de matéria-prima”, afirma o CEO. Sobre o tema, inclusive, a Caramuru fez um inventário das emissões de gases de efeito estufa em escopo 1, 2 e 3, tendo estas sido auditadas por empresa independente, além de 9 categorias do escopo.

Valor e ações para todos

A Caramuru também avançou no seu Programa Segurança: Atitude Consciente, realizando quatro ciclos de treinamentos para colaboradores e terceiros, envolvendo mais de 2,4 mil pessoas.

“Fechamos mais um ciclo em que se mostra evidente o valor das conexões que criamos na Caramuru com nossos colaboradores, os mais de cinco mil produtores que compõem nossa cadeia de fornecimento, clientes e acionistas da companhia, além, é claro, dos moradores das comunidades onde atuamos. Reforçamos nosso compromisso com a geração de impactos socioambientais positivos e em fortalecer cada vez mais a agenda ESG em nosso processo de tomada de decisão”, diz o CEO da Caramuru.

O relatório de sustentabilidade completo pode ser acessado pelo sistema Empresas.Net na CVM, pelo site de RI da companhia e pelo site Institucional da Empresa.

