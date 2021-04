Campanha vai pagar "salário" mensal a artistas impactados pela pandemia

Com a pandemia, muitas famílias e profissionais perderam parte ou toda sua renda. E o setor de arte e cultura é um dos que mais tem sofrido impactos. Segundo a pesquisa “Músicos e pandemia”, organizada pela União Brasileira de Compositores (UBC) em parceria com a ESPM com quase 900 artistas para entender o tamanho do impacto da pandemia no setor, 30% dos músicos ficaram sem renda, 56% não recebem por live e cerca de 86% dos profissionais tiveram alguma perda.

Para apoiar artistas brasileiros de diversas categorias (atores, atrizes, dançarinos, músicos e artistas plásticos), a Beetools, startup de educação, lança na próxima terça (27), a campanha Educação e Cultura Juntas. A iniciativa tem como objetivo apoiar artistas que estão impossibilitados de exercer sua arte, gerando uma fonte extra de renda

A campanha terá duração de um ano e poderá ser renovada a depender do contexto econômico e sanitário do país. A mecânica é simples: a cada 20 alunos matriculados em cursos da Beetools, 25% da receita líquida dos planos será destinada a um artista participante, garantindo uma renda mensal de R$ 1.020,48* por um ano. “O momento exige que estejamos unidos em prol de objetivos comuns, e queremos trazer o que esses profissionais fazem de melhor: a arte de comunicar e interpretar. É uma campanha de apoio à classe artística que é nossa parceira e vem sofrendo impactos muito fortes com a pandemia”, diz o CEO da Beetools, Terrabuio.

Ao se inscrever para participar do projeto, o artista vai receber um kit de comunicação, contendo posts para redes sociais e um cupom que deverá ser usado por quem se matricular na Beetools por indicação do profissional. “Queremos estimular uma rede solidária e infinita de apoio aos artistas de todo o Brasil. São profissionais essenciais para fortalecer a economia criativa”, afirma o CEO.

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube