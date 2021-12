Campanha do Pão de Açúcar resgata felicidade e magia do Natal

Felicidade pode trazer de volta a essência do nosso Natal, com receitas que resgatam memórias de momentos e pessoas queridas. Essa é a mensagem da campanha de final de ano do Pão de Açúcar, que traz de volta a magia do Natal por meio de histórias reais e que estão acontecendo neste momento, e explora a memória afetiva que os pratos e receitas de família podem proporcionar. A rede ainda convida influenciadores e consumidores a compartilharem suas histórias pessoais nas redes sociais e reforça diferenciais de ofertas e omnicanalidade da marca, que nesta época quer estar ainda mais próxima dos consumidores.

Com criação da Bect Havas, a campanha reforça a felicidade em pequenos momentos e gestos, ainda mais com a possibilidade de reencontros, que tornam o Natal deste ano ainda mais emocionante, mas sem abrir mão dos cuidados com a pandemia. “Contos de Natal” mostra que histórias reais se tornam verdadeiros contos natalinos, como um neto que surpreende a família ao fazer a receita da avó para a ceia — um gesto simples, mas carregado de sentimento e que transforma o Natal de todos.

“Os últimos dois anos foram bem difíceis e sabemos que ainda não chegamos ao fim da pandemia, mas este Natal já vai ser um pouco diferente e muito mais emocionante, com alguns reencontros de familiares e amigos. O Pão de Açúcar tem a felicidade como um território da marca, nós realmente acreditamos na felicidade e sabemos que receitas e alimentos carregam uma memória afetiva poderosa, ainda mais nesta época do ano. Uma receita de família é capaz de manter a memória de alguém viva, de resgatar a magia do Natal, e é isso que torna esse momento especial. Foi esse sentimento que quisemos transmitir na campanha”, declara Camila Assis, gerente de Marketing do Pão de Açúcar.

O filme de 30 segundos foi lançado nas redes sociais da marca nesta semana e será veiculado nos principais canais de TV por assinatura de 22 a 25 deste mês. Além do filme, a rede ainda convidou o Squad Felizeiros, grupo de influenciadores digitais parceiros do Pão de Açúcar, para compartilharem suas histórias e memórias pessoais de Natal. Os registros serão replicados nos perfis oficiais da marca nas redes sociais.

Ainda, a marca aproveita o espírito de final de ano para reforçar que quer atender seus clientes onde, como e quando eles quiserem. “No Pão recebemos todos os clientes como quem é de casa e, com cuidado e oferecendo sempre o melhor. Além disso, reforçamos nossa omnicanalidade e nosso sortimento diferenciado com itens sazonais e especiais tanto na loja, quanto no aplicativo e no site da marca, oferecendo tudo que os clientes podem buscar para fazer o prato marcante da sua ceia de Natal ou já garantir a ceia completa com praticidade e qualidade”, diz Camila.

Por isso, os consumidores vão contar com opções de itens para a ceia, cestas presenteáveis, panetones deliciosos, pães e sobremesas de fabricação própria, ceias prontas da Rotissere, que podem ser encomendadas diretamente nas lojas ou pelo e-commerce. E, no meio digital, além das encomendas das ceias, os consumidores têm acesso a descontos e prêmios no aplicativo Pão de Açúcar Mais, basta trocar pontos stix.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube