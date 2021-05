Campanha do cartão Carrefour traz história real para o Dia das Mães

Rosângela, que há mais de dez anos começou a adotar crianças que necessitavam de ajuda, hoje sustenta três filhas com a revenda de cosméticos. Usa o Cartão Carrefour como ferramenta para comprar a mercadoria que vende aos clientes. Esse é o mote da campanha que o Banco Carrefour criou para celebrar o Dia das Mães, por meio de uma história real.

Além da divulgação do vídeo, um grupo de clientes receberá um kit em celebração à data, contendo um porta-retratos especial com o tema “o maior amor do mundo”.

“Esse trabalho de conhecer de perto as histórias dos nossos clientes e como o Cartão Carrefour faz a diferença em suas vidas tem sido inspirador. Tenho certeza, que será para todos que acompanharem essas histórias com a gente”, afirma Rosiane Arraes, superintendente de marketing do Banco Carrefour. O projeto é assinado pela BriviaDez.

