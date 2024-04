Campanha de fidelização gamificada consegue R$ 900 mi e mais 18% no ticket médio da Iguatemi S.A.

Se tem uma coisa que o brasileiro gosta é de ganhar brindes e receber produtos de graça. A Iguatemi S.A. sabe disso, e começa hoje a 4ª edição da campanha de fidelização que já rendeu mais de R$ 900 milhões.

A Iguatemi Collections vai até o dia 23 de junho em 13 shoppings da rede. Durante este período, os clientes poderão retirar “pins” de acordo com o volume de suas compras.

Esses pequenos alfinetes podem ser colecionados e trocados por itens de alto valor para a casa, como panelas da marca ZWILLING ou cerâmicas da STAUB.

Nas duas edições realizadas em 2023 a ação conseguiu um aumento de 237% em vendas identificadas.

A campanha é possível graças à parceria com a L-founders of Loyalty, empresa holandesa especializada em soluções para programa de fidelidade. A empresa irá planejar as próximas edições até 2026

“Iguatemi Collections tem sido um momento histórico para nós e a parceria da L-founders tem sido fundamental para esse êxito. Juntos, estamos alcançando novos patamares de sucesso e excelência", comenta Renata Zitune, diretora de marketing e patrocínio da companhia.

Isso não é a mesma coisa que juntar pontos em apps?

Programas de recompensas baseados em pontos, como a Livelo por exemplo, se baseiam muito na lista de parceiros, expandindo as possibilidades para os clientes.

No caso da campanha da Iguatemi S.A., todos os pins são adquiridos nas lojas dos shoppings da rede. Sendo assim, apesar de ser baseado em pontos, o foco da estratégia está no conceito de gamificação.

Os pins adquiridos são itens físicos e colecionáveis, que podem ser conseguidos em compras de valores razoáveis: R$ 100 em lojas e R$ 50 em restaurantes.

Este simples sistema de recompensas, com símbolos físicos do “progresso” feito pelos clientes, permite um maior engajamento e fidelização com a rede.

A campanha ainda fará ações como dobrar a quantidade de pins conseguidos por compra com cartões da parceira XP Visa Infinite.

"Ao longo de toda Campanha Collections, contribuímos para gerar um incremento de 18% do gasto médio por cliente entre a primeira e terceira edição, o que nos enche de orgulho.", completa Beatriz Ramos, CEO da L-founders of Loyalty na América Latina.

