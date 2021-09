Campanha com teste às cegas promove lanche crocante de R$ 14 no Popeyes

Popeyes, uma das maiores redes de restaurantes de frango frito do mundo, apresenta nesta quinta-feira, 23, seu novo filme. A campanha, intitulada “Só não gosta de Popeyes quem ainda não provou”, foi desenvolvida pela agência Ginga e reproduz teste às cegas para mostrar que experimentar os produtos da marca se trata de um caminho sem volta.

O objetivo da rede é fidelizar uma base ainda maior de fãs, convidando as pessoas a degustarem, pela primeira vez, os diferenciais de um frango frito marinado por 12 horas. O período também conta com promoções a partir de R$ 14,90, que estarão disponíveis em todos os restaurantes da rede.

A campanha digital que convoca os consumidores para a experiência de degustação é permeada pela crocância como o grande ativo. O filme apresenta, de forma descontraída, os reacts do público ao provar o frango frito da rede, além das batatas fritas Cajun, The Sandwich, Louisiana Soul e o exclusivo molho Nola.

“O objetivo dessa campanha é mostrar para as pessoas que experimentar o nosso frango frito é, realmente, um caminho sem volta. As reações que são reproduzidas no vídeo mostram, de forma bem-humorada, como as pessoas se sentem quando provam o sabor dos nossos produtos”, declara Juliana Cury, diretora de marcas da Burger King do Brasil.

“Por meio de pesquisas percebemos que quem experimenta Popeyes vira cliente habitual da marca, justamente por conta dos diferenciais como a marinada de 12h, a ultracrocância e o tempero original. Popeyes conquista o coração de quem experimenta logo na primeira mordida, e a ideia é mostrar e reverberar esse exato momento, convidando e provocando novos consumidores a provarem pela primeira vez”, afirma David Galasse, diretor de criação da Ginga.

