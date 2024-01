Caminho para o sucesso: 5 insights de CEOs do setor de bebidas alcoólicas

Chefiar uma empresa é um desafio, mas são muitos os conselhos que diferentes setores têm a oferecer. Segundo 24 dos CEOs membros da Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE), quem quer se dar bem precisa ficar atento a 5 pilares:

Consumidor.

Economia.

Tecnologia.

Práticas ESG

Talentos.

Os insights vêm de uma pesquisa realizada em conjunto com a KPMG.

Confira, abaixo, 5 pontos destacados pelos representantes de empresas como Bacardi, CRS Brands, Engarrafamento Pitú, Dubar, Campari e Pernod Ricard.

1 Estratégia é essencial

Segundo os líderes, para alcançar as metas de crescimento as companhias devem explorar estratégias para expansão das marcas.

73% dos apontam a importância de chegar a novas regiões.

68% destacam a necessidade de diversificar o portfólio.

41% afirmam que é preciso priorizar produtos premium.

36% consideram fundamental a presença nos canais digitais.

2 Foco, muito foco no consumidor

Os consumidores valorizam experiências autênticas e significativas, assim como optam por produtos premium e sustentáveis. Isso é consenso.

73% dos CEOs apontam que é preciso criar experiências conectadas às marcas.

68% afirmaram que precisam construir novos produtos para as futuras gerações.

55% destacam a produção de novas embalagens com foco na produção sustentável.

3 Ser orientado por dados

Análise de dados de mercado e do comportamento do consumidor são partes fundamentais para as estratégias de vendas e marketing.

68% enxergam como prioridade a implementação de soluções de análise de dados como ferramenta de apoio à decisão no momento da compra.

4 Estratégias ESG

Embora complexas, diversas práticas já estão presentes na maioria das empresas:

Reuso da água.

Logística reversa.

Utilização de energia elétrica renovável.

Adoção de embalagens ecológicas e retornáveis.

Promoção da economia circular.

Compromissos para zerar as emissões de carbono .

Também é dever da indústria de bebidas alcoólicas promover o consumo sustentável.

5 Qualidade de vida

A importância do trabalho híbrido foi lembrada durante as entrevistas.

A gestão de talentos também ganha cada vez mais prioridade nas corporações.

76% ressaltam a importância de modelos que promovem maior colaboração e autonomia para o time.

64% acham essenciais os programas de qualidade de vida, saúde e bem-estar.

45% acreditam em iniciativas pautadas na diversidade e inclusão como uma das estratégias para o fortalecimento da gestão de talentos nas empresas.

