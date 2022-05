Bússola&Cia: Previdência Privada alcança R$36,9 bi em aporte

Por Márcio de Freitas

A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) registrou aportes de cerca de R$ 36,9 bilhões em contribuições e prêmios em previdência privada aberta, de janeiro a março deste ano. Deduzidos R$ 30,9 bilhões em resgates, a captação líquida foi de R$ 6 bilhões. Esse mercado registrou em março o melhor desempenho do ano, com R$ 13,5 bilhões em contribuições, resultado 12,6% maior do que no mês anterior. Como houve R$ 11 bilhões em resgates, o saldo foi de R$ 2,5 bilhões em captação líquida. Os ativos totais chegaram a R$ 1,11 trilhão. No relatório produzido pela Fenaprevi estão computados ainda os planos das famílias Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e os tradicionais de acumulação. Dentre as opções, o VGBL é o escolhido pela maioria das pessoas (93%), seguido pelo PGBL (6,5%) e outros (0,5%). A modalidade predominante é a de planos Individuais (89,4%), depois os Coletivos (8,9%) e também os para Menores (1,7%).

Mães

A VarejOnline, especializada em tecnologia para gestão de lojas, apurou que as vendas no varejo físico no Dia Das Mães tiveram aumento de 25%. Ao todo, foram 237 mil vendas registradas na semana da data comemorativa. Em 2021, esse número foi de 163 mil. Outra informação apontada foi que houve um aumento de 45% das vendas via pix. Já as vendas por cartão de crédito tiveram redução de 9%. As vendas do Dia das Mães tiveram crescimento de 11% no faturamento das lojas.

Incrível!

Marca de proteínas vegetais no Brasil, a Incrível! entra em nova fase a partir junho, fora do alinhamento da comunicação da Seara. A aposta no potencial do mercado nacional é grande. Enquanto nos Estados Unidos o plant-based já está em 20% dos lares (mercado de 1,2 bilhão de dólares), aqui ainda registra só 1%. E isso depois de, em 2021, ter crescimento de 56%.

Prático

A Friboi decidiu tornar mais fácil a vida dos seus consumidores com a linha Super Práticos: são sete opções de produtos embalados em método de congelamento rápido e individual. São pacotes de 500 gramas, Acém em Cubos, Carne Moída, Iscas de Coxão Mole e Iscas de Fígado, e outros em pacotes de 800 gramas, em formato de bifes, Alcatra, Contra-Filé e Coxão Mole. Fáceis de fazer, e de congelar.

Coletânea de energia

O BMA Advogados lança, com com o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), a coletânea "Energia em um mundo em transição: desafios, oportunidades e perspectivas" que reúne artigos com discussões que envolvem os principais impactos da transição energética para os modelos de negócios das indústrias de energia. A publicação propõe debates que ajudam na discussão do processo de transição energética. Entre eles destacam-se o financiamento da transição energética nacional, as perspectivas para o hidrogênio verde no Brasil, o ESG no mundo corporativo, o planejamento e o futuro do setor energético brasileiro em virtude das preocupações da COP 26 e o posicionamento do setor sucroenergético na era do baixo carbono.

Moto-aproximação

Pela primeira vez, motociclistas são permitidos a utilizar a forma de pagamento semiautomática nos pedágios brasileiros. Com o auxílio da tecnologia proprietária da Granito Pagamentos, o "Fadamipay" possibilitará que o motorista pague a tarifa por aproximação ou carteira digital, tornando o processo mais rápido e seguro, o que deve impactar em dias de maior tráfego rodoviário – como em feriados. O projeto é uma parceria da Granito Pagamentos com a Fadami, Fastpro e o cartão Visa. O sistema estará disponível em duas concessionárias do estado de SP, a Ecovias e a Ecopistas nos sentidos litoral e interior.

Multicampanha

A Multiplan lança nova campanha publicitária do Multi estrelada pelo humorista Rafael Portugal. Com um investimento total de R$15 milhões, o filme da campanha retrata situações que demonstram, com humor, como a experiência nos shoppings Multiplan. O aplicativo tem mais de 2,2 milhões de downloads e, além das diversas funcionalidades, também é o canal para participar do MultiVocê, programa de relacionamento da Multiplan.

No prato

O ministro da Cidadania Ronaldo Bento já confirmou participação no segundo Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento promovida pela ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) em 9 de junho. Durante o evento, o ministro fará a entrega do prêmio 'Brasil Fraterno - Comida no Prato', lançado em novembro do ano passado pelo governo federal para premiar os maiores doadores do programa que busca conectar a empresa doadora a instituições habilitadas a recebê-la.

Inovação

A Agência de Inovação da UFRJ apresentou o Relatório Geral de Gestão que, entre as conquistas de 2021, destacou o maior ganho econômico, resultados dos contratos de transferências de tecnologia. Resultado histórico para a UFRJ. Foram R$ 3 milhões de royalties como contrapartida à transferência de tecnologias desenvolvidas na UFRJ. Além disso, foram 51 ativos protegidos e 65 concedidos (o maior número dos últimos seis anos). A Agência avaliou também, no ano passado, 309 processos de parcerias e serviços técnicos especializados com instituições públicas e privadas, além de questões relacionadas à propriedade industrial, resultado este em parcerias e contratos com 267 instituições. Destes processos, 65% envolvem aPetrobras, a maior parceira da UFRJ.

RBS

O Grupo RBS alcançou lucro líquido de R$ 70 milhões em suas principais empresas de mídia em 2021, com R$ 292 milhões em caixa. O crescimento foi registrado especialmente nas operações de TV, rádio e digital. Na RBS Participações (que reúne as principais operações de televisão do grupo), o lucro líquido foi de R$ 55,6 milhões, 238% maior do que em 2020. Já a Rádio Gaúcha, que segue sendo líder de audiência na Grande Porto Alegre, apresentou faturamento de R$ 55,9 milhões – 16% maior que o ano anterior. Outro destaque foi o resultado da plataforma digital GZH, que teve crescimento de 23% na receita de assinaturas e de 13% na de publicidade em comparação com 2020.

Lucro

A Unipar apresentou aumento de 59% no lucro líquido no primeiro trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 449 milhões. A receita líquida cresceu 43,6%, alcançando R$ 1,9 bilhão, se comparado no mesmo período e o EBITDA atingiu R$ 826 milhões no trimestre, 46,3% maior, na comparação com o primeiro trimestre de 2021.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Pet vira parte da família e protagonista em seguro de vida na BB Seguros

Grupo Madero divulga resultados com receita líquida de R$ 319,9 milhões

Com Itaú, MetLife chega ao varejo com seguro de vida 100% customizável