Bússola&Cia: Instituto de Pesquisas Tecnológicas recebe R$ 2 mi em projeto de eficiência energética

A Enel Distribuição São Paulo concluiu projeto de Eficiência Energética no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), com investimento de cerca de R$ 2 milhões. Foram substituídas mais de 17 mil lâmpadas por LEDs e 44 condicionadores de ar por modelos inverter, garantindo economia anual de 1.400 MWh — energia suficiente para 700 residências. O projeto também evita a emissão de 80 toneladas de CO₂, equivalente ao plantio de 440 árvores, reforçando o compromisso da companhia com sustentabilidade e eficiência energética.

Cop30: Belém se prepara para a conferência

A pouco mais de dois meses para a COP30, projetos em Belém seguem no ritmo planejado. Um exemplo é o Hotel Vila COP, que já finalizou as obras de três dos seis blocos do empreendimento que vai hospedar as delegações para o evento. A montagem da Blue Zone, área oficial de negociações, também segue em fase avançada, com os overlays temporários erguidos. Os projetos são liderados pelo Grupo DMDL e envolvem mais de 600 profissionais. A COP30 deve reunir mais de 50 mil pessoas, incluindo chefes de Estado, autoridades e sociedade civil.

Concessionária de ferrovias cria IA assistente

A concessionária de ferrovias Rumo acaba de lançar a RuTi Maquinista: uma agente digital voltada para operações ferroviárias baseada em Inteligência Artificial (IA). Desenvolvida internamente pelo Núcleo de Excelência em Tecnologia e Automação (NEXT), a solução já começou a transformar a rotina de mais de 1.700 maquinistas, reduzindo o uso de papel, otimizando o acesso a protocolos importantes do dia a dia e desta forma, gerando mais segurança, eficiência e qualidade de vida sobre os trilhos.

Elea Data Centers emite R$ 790 milhões em debêntures verdes

A Elea Data Centers concluiu a emissão de R$ 790 milhões em debêntures sustentáveis, com metas vinculadas à melhora no índice de eficiência energética (PUE) e ao aumento da participação feminina em posições de liderança. De acordo com Alessandro Lombardi, fundador e presidente da Elea, a companhia agora focará em novas captações voltadas aos projetos de Inteligência Artificial (IA), como a cidade de data centers que está em construção, a Rio AI City. A transação teve como coordenador líder o Bradesco BBI, com participação como coordenadores os bancos UBS BB, BTG Pactual, Itaú BBA e, pela primeira vez, o Santander.

Motiva lança programa de letramento em IA

Motiva, uma das maiores empresas de infraestrutura de mobilidade do Brasil, acaba de lançar um programa para promover o letramento digital em Inteligência Artificial (IA) Generativa para mais de 6 mil colaboradores nas áreas corporativas e operacionais. A iniciativa, que conta com o apoio técnico e educacional da Microsoft, faz parte das ações da Jornada Motiva de IA Generativa e capacitará os profissionais para o uso seguro e produtivo da tecnologia. A companhia aprovou um investimento de cerca de R$ 10 milhões este ano para a realização de 10 MVPs (Produto Mínimo Viável, na sigla em inglês), sendo que alguns projetos já estão rodando.

Firehouse segue plano acelerado de expansão

A Firehouse Subs segue com sucesso seu plano de expansão no Brasil. A rede acaba de inaugurar a quarta unidade no país, no Shopping Itaquera, Zona Leste de São Paulo. A nova loja conta com o cardápio de dar água na boca, focado em subs quentes com proteínas e queijos preparados na hora em uma câmara de vapor, e reforça o compromisso da marca em proporcionar uma experiência única de sabor e uma jornada de atendimento otimizada, 100% digital, garantindo total agilidade e eficiência. A marca é controlada pela Restaurant Brands International, que considera o Brasil um mercado estratégico.

CEO do A.C.Camargo debate impacto da mudança climática na mesa e na saúde brasileira

O A.C.Camargo Cancer Center participou do painel “Impacto da Mudança Climática na Saúde Brasileira: Dados e Soluções”, do Encontro+B Amazônia 2025, na última quinta-feira. O objetivo foi discutir os efeitos das mudanças climáticas sobre a cadeia produtiva de alimentos e suas consequências para a saúde, em especial na oncologia. No painel, Victor Piana, CEO da instituição destacou evidências científicas que mostram o aumento da incidência de casos de câncer colorretal no Brasil e a sua relação com hábitos alimentares. “A ciência e a tecnologia, juntas, têm alto potencial para propor soluções viáveis para impactar a saúde. Se nos unirmos podemos traçar caminhos que funcionam de verdade”, reforçou o CEO.

Primeira loja conceito Geração 6 da Centauro

A Centauro inaugurou sua primeira loja conceito Geração 6 (G6) em São José do Rio Preto, no Riopreto Shopping. Com 1.300 m², o espaço foi projetado para proporcionar uma experiência imersiva no universo esportivo, unindo tecnologia e interatividade. A unidade conta com telas de LED, provadores temáticos inspirados em diferentes modalidades e áreas dedicadas a futebol e basquete, onde os consumidores podem interagir e se divertir. Hot points com looks completos e paredes modulares facilitam o acesso aos produtos, enquanto a comunicação renovada torna a jornada de compra mais envolvente. Esta é a segunda loja da Centauro na cidade.

Startup de tecnologia capta R$ 60 milhões

A Gabriel, startup brasileira de tecnologia para segurança colaborativa, captou R$ 60 milhões em dívida estruturada e extensão da Série A, liderada por Astella, Qualcomm Ventures e Alter Global, com participação da Globo Ventures. Após alcançar o break-even em 2024, o recurso será usado para acelerar a expansão em São Paulo e chegar a uma nova capital até o fim de 2025. A empresa integra mais de 14 mil câmeras ao Smart Sampa e fortalece parcerias com autoridades em São Paulo e Rio. Após triplicar a receita em 2024, projeta dobrar em 2025, reforçando seu propósito de devolver o direito às ruas aos brasileiros.

Digital Manager Guru projeta ultrapassar R$ 4,5 bilhões em transações

A Digital Manager Guru, plataforma completa de checkout e gestão de vendas online, atingiu a marca de R$ 1,6 bilhão movimentados durante o primeiro semestre de 2025, registrando crescimento de 7,5% de volume transacionado apenas no Brasil. O desempenho é o melhor da história da companhia. Com um modelo pioneiro de mensalidade fixa e operação direta, sem intermediários, a empresa projeta ultrapassar R$ 4,5 bilhões em transações até o fim de 2025, além de acelerar a expansão estratégica em mercados de língua inglesa, com foco nos Estados Unidos e Reino Unido. A estratégia de internacionalização está centrada em demonstrar como a plataforma integrada pode oferecer experiência de venda mais fluida, com custo-benefício superior, permitindo que os empreendedores foquem no crescimento do negócio, e não na complexidade técnica ou em custos operacionais altos.

Evento inédito no Brasil

A Rakuten Advertising, realiza nesta quinta (11), o DealMaker São Paulo 2025, evento global da rede que acontecerá pela primeira vez na América Latina. A agenda reunirá líderes de marcas como AliExpress, Inter, Banco do Brasil e Promobit para debater cases de performance, novas formas de atribuição e o impacto de tendências como cashback em loja física no ecossistema de afiliados.

Bancos tradicionais engajam mais que digitais

Um levantamento inédito da RankMyApp, startup investida da Wayra Brasil, revela que os bancos tradicionais lideram o engajamento entre usuários de aplicativos financeiros no Brasil, superando os digitais e outras instituições financeiras. Entre os principais achados, a pesquisa aponta que os aplicativos de bancos mais tradicionais apresentam os maiores índices de uso diário, mensal e frequência de uso, contrariando a percepção de que soluções 100% digitais seriam mais atrativas.

Aumenta o número de empréstimo pessoal

Em um país onde o acesso ao crédito ainda é limitado e muitas vezes restrito aos que têm maior renda ou histórico bancário robusto, a Dotz tem se consolidado como uma plataforma de soluções financeiras inclusivas e descomplicadas. Desde o lançamento de sua vertical de crédito pessoal, junto com a NoVerde, a empresa já movimentou mais de R$ 1,8 bilhão em empréstimos. Somente em 2024, mais de 300 mil pessoas recorreram à linha de crédito da Dotz.

PMEs investem em bem-estar

A demanda das PMEs por benefícios de bem-estar corporativo acelerou em 2025. Segundo a Vidalink, as solicitações de cotação de pequenas e médias empresas mais que dobraram na comparação entre o 1º semestre de 2024 e o 1º semestre de 2025 (+151%). O funil já vinha aquecido: os leads cresceram 33,8% do 1º para o 2º semestre de 2024 e deram novo salto de 87,5% no 1º semestre de 2025. Do total de pedidos, 30% vieram de serviços (agências, contábeis, consultorias e terceirizadas), 20% de pequenas indústrias e 18% de tecnologia, além de saúde, logística e varejo.

Festival com protagonismo feminino e letramento racial

No próximo sábado, acontece o Festival Agbara, iniciativa dedicada ao letramento racial e ao protagonismo feminino. Pela primeira vez realizado com apoio da Lei Rouanet e do Ministério da Cultura, o evento reúne apresentações artísticas em diferentes linguagens, um simpósio sobre justiça econômica e uma feira de economia criativa. A programação inclui samba, rap, poesia, slam e discotecagem, com nomes como Mc Luanna, Preta Rara, Ana Paula Xongani, Yemonjazz e Morena Mariah.