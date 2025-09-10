Bússola&Cia: Instituto de Pesquisas Tecnológicas recebe R$ 2 mi em projeto de eficiência energética

Foram substituídas mais de 17 mil lâmpadas por LEDs (simpson33/Getty Images)
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 07h00.
A Enel Distribuição São Paulo concluiu projeto de Eficiência Energética no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), com investimento de cerca de R$ 2 milhões. Foram substituídas mais de 17 mil lâmpadas por LEDs e 44 condicionadores de ar por modelos inverter, garantindo economia anual de 1.400 MWh — energia suficiente para 700 residências. O projeto também evita a emissão de 80 toneladas de CO₂, equivalente ao plantio de 440 árvores, reforçando o compromisso da companhia com sustentabilidade e eficiência energética.
A pouco mais de dois meses para a COP30, projetos em Belém seguem no ritmo planejado. Um exemplo é o Hotel Vila COP, que já finalizou as obras de três dos seis blocos do empreendimento que vai hospedar as delegações para o evento. A montagem da Blue Zone, área oficial de negociações, também segue em fase avançada, com os overlays temporários erguidos. Os projetos são liderados pelo Grupo DMDL e envolvem mais de 600 profissionais. A COP30 deve reunir mais de 50 mil pessoas, incluindo chefes de Estado, autoridades e sociedade civil.
A concessionária de ferrovias Rumo acaba de lançar a RuTi Maquinista: uma agente digital voltada para operações ferroviárias baseada em Inteligência Artificial (IA). Desenvolvida internamente pelo Núcleo de Excelência em Tecnologia e Automação (NEXT), a solução já começou a transformar a rotina de mais de 1.700 maquinistas, reduzindo o uso de papel, otimizando o acesso a protocolos importantes do dia a dia e desta forma, gerando mais segurança, eficiência e qualidade de vida sobre os trilhos.
A Elea Data Centers concluiu a emissão de R$ 790 milhões em debêntures sustentáveis, com metas vinculadas à melhora no índice de eficiência energética (PUE) e ao aumento da participação feminina em posições de liderança. De acordo com Alessandro Lombardi, fundador e presidente da Elea, a companhia agora focará em novas captações voltadas aos projetos de Inteligência Artificial (IA), como a cidade de data centers que está em construção, a Rio AI City. A transação teve como coordenador líder o Bradesco BBI, com participação como coordenadores os bancos UBS BB, BTG Pactual, Itaú BBA e, pela primeira vez, o Santander.
Motiva, uma das maiores empresas de infraestrutura de mobilidade do Brasil, acaba de lançar um programa para promover o letramento digital em Inteligência Artificial (IA) Generativa para mais de 6 mil colaboradores nas áreas corporativas e operacionais. A iniciativa, que conta com o apoio técnico e educacional da Microsoft, faz parte das ações da Jornada Motiva de IA Generativa e capacitará os profissionais para o uso seguro e produtivo da tecnologia. A companhia aprovou um investimento de cerca de R$ 10 milhões este ano para a realização de 10 MVPs (Produto Mínimo Viável, na sigla em inglês), sendo que alguns projetos já estão rodando.
A Firehouse Subs segue com sucesso seu plano de expansão no Brasil. A rede acaba de inaugurar a quarta unidade no país, no Shopping Itaquera, Zona Leste de São Paulo. A nova loja conta com o cardápio de dar água na boca, focado em subs quentes com proteínas e queijos preparados na hora em uma câmara de vapor, e reforça o compromisso da marca em proporcionar uma experiência única de sabor e uma jornada de atendimento otimizada, 100% digital, garantindo total agilidade e eficiência. A marca é controlada pela Restaurant Brands International, que considera o Brasil um mercado estratégico.
O A.C.Camargo Cancer Center participou do painel “Impacto da Mudança Climática na Saúde Brasileira: Dados e Soluções”, do Encontro+B Amazônia 2025, na última quinta-feira. O objetivo foi discutir os efeitos das mudanças climáticas sobre a cadeia produtiva de alimentos e suas consequências para a saúde, em especial na oncologia. No painel, Victor Piana, CEO da instituição destacou evidências científicas que mostram o aumento da incidência de casos de câncer colorretal no Brasil e a sua relação com hábitos alimentares. “A ciência e a tecnologia, juntas, têm alto potencial para propor soluções viáveis para impactar a saúde. Se nos unirmos podemos traçar caminhos que funcionam de verdade”, reforçou o CEO.
A Centauro inaugurou sua primeira loja conceito Geração 6 (G6) em São José do Rio Preto, no Riopreto Shopping. Com 1.300 m², o espaço foi projetado para proporcionar uma experiência imersiva no universo esportivo, unindo tecnologia e interatividade. A unidade conta com telas de LED, provadores temáticos inspirados em diferentes modalidades e áreas dedicadas a futebol e basquete, onde os consumidores podem interagir e se divertir. Hot points com looks completos e paredes modulares facilitam o acesso aos produtos, enquanto a comunicação renovada torna a jornada de compra mais envolvente. Esta é a segunda loja da Centauro na cidade.
A Gabriel, startup brasileira de tecnologia para segurança colaborativa, captou R$ 60 milhões em dívida estruturada e extensão da Série A, liderada por Astella, Qualcomm Ventures e Alter Global, com participação da Globo Ventures. Após alcançar o break-even em 2024, o recurso será usado para acelerar a expansão em São Paulo e chegar a uma nova capital até o fim de 2025. A empresa integra mais de 14 mil câmeras ao Smart Sampa e fortalece parcerias com autoridades em São Paulo e Rio. Após triplicar a receita em 2024, projeta dobrar em 2025, reforçando seu propósito de devolver o direito às ruas aos brasileiros.
A Digital Manager Guru, plataforma completa de checkout e gestão de vendas online, atingiu a marca de R$ 1,6 bilhão movimentados durante o primeiro semestre de 2025, registrando crescimento de 7,5% de volume transacionado apenas no Brasil. O desempenho é o melhor da história da companhia. Com um modelo pioneiro de mensalidade fixa e operação direta, sem intermediários, a empresa projeta ultrapassar R$ 4,5 bilhões em transações até o fim de 2025, além de acelerar a expansão estratégica em mercados de língua inglesa, com foco nos Estados Unidos e Reino Unido. A estratégia de internacionalização está centrada em demonstrar como a plataforma integrada pode oferecer experiência de venda mais fluida, com custo-benefício superior, permitindo que os empreendedores foquem no crescimento do negócio, e não na complexidade técnica ou em custos operacionais altos.
A Rakuten Advertising, realiza nesta quinta (11), o DealMaker São Paulo 2025, evento global da rede que acontecerá pela primeira vez na América Latina. A agenda reunirá líderes de marcas como AliExpress, Inter, Banco do Brasil e Promobit para debater cases de performance, novas formas de atribuição e o impacto de tendências como cashback em loja física no ecossistema de afiliados.
Um levantamento inédito da RankMyApp, startup investida da Wayra Brasil, revela que os bancos tradicionais lideram o engajamento entre usuários de aplicativos financeiros no Brasil, superando os digitais e outras instituições financeiras. Entre os principais achados, a pesquisa aponta que os aplicativos de bancos mais tradicionais apresentam os maiores índices de uso diário, mensal e frequência de uso, contrariando a percepção de que soluções 100% digitais seriam mais atrativas.
Em um país onde o acesso ao crédito ainda é limitado e muitas vezes restrito aos que têm maior renda ou histórico bancário robusto, a Dotz tem se consolidado como uma plataforma de soluções financeiras inclusivas e descomplicadas. Desde o lançamento de sua vertical de crédito pessoal, junto com a NoVerde, a empresa já movimentou mais de R$ 1,8 bilhão em empréstimos. Somente em 2024, mais de 300 mil pessoas recorreram à linha de crédito da Dotz.
A demanda das PMEs por benefícios de bem-estar corporativo acelerou em 2025. Segundo a Vidalink, as solicitações de cotação de pequenas e médias empresas mais que dobraram na comparação entre o 1º semestre de 2024 e o 1º semestre de 2025 (+151%). O funil já vinha aquecido: os leads cresceram 33,8% do 1º para o 2º semestre de 2024 e deram novo salto de 87,5% no 1º semestre de 2025. Do total de pedidos, 30% vieram de serviços (agências, contábeis, consultorias e terceirizadas), 20% de pequenas indústrias e 18% de tecnologia, além de saúde, logística e varejo.
No próximo sábado, acontece o Festival Agbara, iniciativa dedicada ao letramento racial e ao protagonismo feminino. Pela primeira vez realizado com apoio da Lei Rouanet e do Ministério da Cultura, o evento reúne apresentações artísticas em diferentes linguagens, um simpósio sobre justiça econômica e uma feira de economia criativa. A programação inclui samba, rap, poesia, slam e discotecagem, com nomes como Mc Luanna, Preta Rara, Ana Paula Xongani, Yemonjazz e Morena Mariah.