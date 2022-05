Bússola&Cia: Crise de fertilizantes cria oportunidade de negócio no Brasil

Por Márcio de Freitas*

O agronegócio faz do Brasil um dos quatro países que mais consome fertilizantes no mundo. A importação chega a 80% do total do gasto anual, quadro agravado com o conflito entre Rússia e Ucrânia, dois dos exportadores de insumos para elaboração dos fertilizantes. Essa crise internacional gerou uma oportunidade local. A Águia Fertilizantes tem projeto para produção de fosfato natural no Rio Grande do Sul, e depende de decisão da Justiça para começar a operar o Projeto Fosfato Três Estradas. Esse projeto prevê a instalação de mina a céu aberto e unidade de beneficiamento de fosfato no município de Lavras do Sul (RS), com capacidade para fornecer até 300 mil toneladas do produto por ano, volume capaz de atender cerca de 12% da demanda de fosfato de um dos maiores estados produtores do Brasil.

Custo-benefício

O CEO da Águia Fertilizantes, Fernando Tallarico, garante que o mercado nacional terá um fosfato de qualidade, eficiente, ambientalmente amigável e com ótimo custo-benefício. “O Fosfato Natural será 100% nacional, produzido em terras gaúchas e destinado ao mercado regional com preços competitivos”, avalia. O executivo comenta ainda que o empreendimento já recebeu investimentos da ordem de R$ 80 milhões. Somente para as obras, estão previstos mais R$ 30 milhões.

Rotativo permanente

Pesquisa realizada pela fintech Jeitto com mais de 800 clientes mostrou que 75% dos assalariados usam o crédito de forma constante, todo mês, para pagar contas (29,5%) e ajudar nas despesas básicas, como alimentação e saúde (13%). O levantamento mostra ainda o perfil desses trabalhadores: 21% têm renda mensal entre R$1300,00 e R$2.300,00, e nos próximos 5 anos desejam conquistar estabilidade financeira (17%). O aplicativo Jeitto tem foco nas classes C e D.

Diversidade

A Sanofi anunciou o Conselho de Diversidade, Equidade & Inclusão (DE&I), o primeiro do tipo na indústria farmacêutica. A estratégia de DE&I da empresa tem objetivos definidos para 2025, construídos em torno de três pilares fundamentais: construir uma liderança representativa; criar um ambiente de trabalho onde os colaboradores possam explorar todo seu potencial e se engajar com as diversas comunidades onde a empresa atua. Junto com o novo conselho, a Sanofi está lançando uma estrutura global com cinco ERGs focados globalmente: Gênero+, Gerações+, Orgulho+, Habilidades+ e Cultura e Origens+, que permitirão que os ERGs (ou pilares) locais já existentes se desenvolvam e cresçam.

Mãe salvadora

Pesquisa de Expectativas Dia das Mães da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) aponta uma estimativa de venda 19% superior ao da mesma data de 2021. Os shoppings preveem movimentar cerca de R$ 4,9 bilhões em vendas durante o período. O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 26 de abril de 2022 com o objetivo de entender as expectativas do setor em relação à comercialização, fluxo de visitantes, ticket médio, entre outros indicadores, para a semana do Dia das Mães, que acontece entre 01 a 08 de maio.

Minas Valley

A Zona da Mata de Minas Gerais foi escolhida do Grupo Energisa para ser polo de desenvolvimento tecnológico, economia criativa, capacitação e geração de empregos. Chamado de Rio Pomba Valley, o projeto dará impulso à qualificação profissional em Tecnologia da Informação (TI). A primeira ação vai formar 40 pessoas, entre 18 e 49 anos, até o final de 2022 em parceria com SESI Nacional, FIEMG e SENAI. “Nosso objetivo como a maior companhia empregadora da região é capacitar pessoas e transformar oportunidades em negócios para acelerar o desenvolvimento da Zona da Mata de Minas Gerais”, explica o CEO do Grupo Energisa, Ricardo Botelho.

Bond, Digital Bond

A Simpress anuncia a criação do projeto “Agentes Digitais”. A iniciativa proporcionará aos pequenos negócios a oportunidade de comprar produtos e contribuir com as micro e pequenas empresas que, atualmente, compram produtos de tecnologia, sem suporte especializado para apoiá-los na escolha do equipamento mais adequado para sua necessidade. A expectativa da Simpress é atingir cerca de 10 mil micros e pequenas empresas até o final de 2022. Inicialmente, a oferta principal será de impressoras, multifuncionais, notebooks e suprimentos.

Sua Excelência

A franquia ortodôntica Orthopride recebeu o selo de Excelência em Franchising 2022, em evento realizado em São Paulo. O Selo destaca as franquias que são referência das melhores práticas no país e também reconhecidas por sua atuação e diretrizes, tanto por franqueados quanto por clientes. Com mais de 190 unidades em funcionamento e previsão de abertura de até 50 lojas em 2022, a Orthopride lançou recentemente um novo modelo de loja, que vai se chamar Studio Orthopride, com metragem entre 45 a 50 metros quadrados.

Viagens garantidas

Com a retomada das viagens corporativas, a Caju, especializada em benefícios corporativos flexíveis, lança ao mercado o Caju Viagens, para facilitar o dia a dia do colaborador e da empresa. A solução possibilita que os clientes da Caju adiantem para os seus funcionários, de forma digital, simples e segura, recursos para utilizarem durante um período de viagem corporativa, sem comprometer os benefícios ou o salário. Este é o primeiro passo da startup para ir além de benefícios flexíveis.

Diversidade

A DP6, consultoria de inteligência e tecnologia de marketing analytics, lança o Diversendo, programa de jovem aprendiz exclusivo para pessoas negras, pardas e com deficiência (PCD). Nesta primeira edição, são nove oportunidades divididas entre as áreas de Atração de Talentos, Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO), Planejamento Financeiro, Administrativo, Infraestrutura, Comercial e Marketing. O modelo de trabalho poderá ser presencial, remoto ou híbrido, a depender de cada função. Os candidatos devem morar em São Paulo ou Região Metropolitana, ter entre 16 e 20 anos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio e conhecimento em pacote Office.

Profissional do futuro

A Fundação Estudar e a Fundação Lemann se uniram para lançar o Prep Pós-Graduação, o primeiro curso online e gratuito que prepara jovens que sonham em fazer uma pós-graduação em outro país, mas não sabem por onde começar. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso dos brasileiros à educação no exterior. A Fundação Estudar também está com inscrições abertas para o processo seletivo do Tech Fellow Estudar, programa de bolsas que apoia estudantes de graduação na área de tecnologia, presentes nas melhores universidades do mundo. Os jovens interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 03 de junho, no site da instituição link.

Musica segura

A seguradora digital Pier entra no universo dos festivais de música e será uma das parceiras oficiais do MITA (Music is The Answer). Em sua primeira edição, o evento acontece nos dias 14 e 15 de maio em São Paulo e 21 e 22 de maio no Rio de Janeiro e apresenta um line up de peso, com grandes artistas nacionais e internacionais como Gorillaz, Rüfüs du Sol, The Kooks, Gilberto Gil, The Door Cinema Club, Tom Misch, Marina Sena, Luedji Luna, Letrux e outros.

Mudança tecnológica

O professor Sanjay Sarma, do MIT, é um dos convidados do Volpe Day, que será realizado na próxima segunda-feira (9). O evento, online e gratuito, vai discutir a mudança tecnológica que aconteceu durante a pandemia de COVID-19 e como essa mudança marcou o início de um novo século. O Volpe Day contará também com a participação de Marcelo Claure, Presidente & CEO da Claure Capital, e Jorge Paulo Lemann, Empreendedor, Investidor e Co-fundador da 3G Capital. As inscrições para o evento podem ser feitas pelo link.

Veni, vidi, vici

O CESAR Summer Job está completando dez anos. Com treinamentos e mentorias de pessoas colaboradoras do CESAR, o programa instiga estudantes de graduação a propor soluções para desafios de inovação de grandes empresas patrocinadoras. Nessa década de atuação, a iniciativa já teve 16 edições realizadas, além da adesão de mais de 577 estudantes de todos os estados do País e de oito nações, que puderam ajudar mais de 50 empresas patrocinadoras - entre elas o Grupo Boticário, Gerdau, Unilever, Bayer, Globo e outras. Desenvolvido pelo CESAR, centro de inovação que forma pessoas e impulsiona organizações há mais de duas décadas, a nova edição do programa está com inscrições abertas até o dia 12 de maio, seguindo a sua linha de gerar impacto e aproximar grandes empresas de ecossistemas de inovação.

Selo

A Supermed recebeu selo de excelência no atendimento ao cliente, se tornado a única da categoria administradora de benefícios a ter o selo RA1000 do Reclame Aqui. Com apenas um ano e meio de existência, a healthtech recebeu a mais alta validação da instituição que legitima as empresas com maior índice de resolutividade e solução nas respostas aos clientes.

